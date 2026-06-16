به گزارش خبرگزاری مهر، «در طلب کوی دوست» اثری حدیثمحور که با گردآوری ۱۱۰ روایت از منابع معتبر شیعه، به فضیلتهای زیارت امام حسین(ع) میپردازد.
این کتاب صوتی بر اساس اثری به قلم محمد حقی و عباس اعتمادیان تولید شده و روایت آن را وحید یامینپور برعهده دارد. محتوای کتاب با استفاده از منابعی همچون «بحارالانوار»، «کاملالزیارات»، «نورالعین» و دیگر آثار حدیثی تنظیم شده و در هر بخش، یکی از روایات مرتبط با زیارت سیدالشهدا(ع) همراه با ترجمه و توضیحی کوتاه ارائه میشود.
در «در طلب کوی دوست» تلاش شده روایاتی انتخاب شود که علاوه بر بیان فضیلتهای معنوی زیارت، به آثار اجتماعی و فردی آن نیز اشاره داشته باشند. برخی احادیث به ثواب و جایگاه زیارت امام حسین(ع) پرداختهاند و برخی دیگر از تأثیر این زیارت بر زندگی فردی، آرامش روحی، افزایش روزی، دفع بلا و جایگاه زائران در قیامت سخن میگویند.
این کتاب همچنین به موضوعاتی مانند آداب زیارت، کیفیت حضور در حرم، توصیه به زیارت در شرایط سخت و نقش محبت و ولایت اهلبیت(ع) در فرهنگ شیعه پرداخته است. در بخشهایی از روایات نیز بر توصیه زیارت برای زنان و مردان و اهمیت این سنت در فرهنگ دینی تأکید شده است.
سماوا اعلام کرده است که در طول ایام محرم، هر روز بخشی از این کتاب صوتی را منتشر خواهد کرد تا مخاطبان بتوانند در چند دقیقه شنیدن، با بخشی از معارف و روایتهای مرتبط با زیارت امام حسین(ع) همراه شوند.
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