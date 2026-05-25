پیشنهاد سماوا در روز پایانی نمایشگاه کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۴ خردادماه، آخرین روز از هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران است و مجموعه سماوا، لیست کتاب‌های صوتی خود را به عنوان فرصتی مناسب برای دریافت تخفیف ویژه ارائه کرده است.

این تخفیفات نمایشگاه کتاب از طریق پلتفرم‌های فیدیبو، طاقچه و کتابراه در دسترس مخاطبان قرار دارد.

کتاب‌های پیشنهادی سماوا در چند بخش «کتاب‌هایی برای خندیدن از ته دل»، «کتاب‌هایی برای زنده نگه داشتن امید»، «کتاب‌هایی غرق شدن در دنیای قصه‌ها»، «کتاب‌هایی علیه فراموشی (کتاب‌های مستند و تاریخی سماوا)»، «کتاب‌هایی برای روایت شجاعت»، «کتاب‌هایی برای سفر کردن با واژه‌ها»، «کتاب‌هایی برای روایت عشق آسمانی»، «کتاب‌هایی برای شروع یک رویا» و «کتاب‌هایی برای لمسِ جادوی کودکی» است.

عناوین پیشنهادی کتاب‌های صوتی برای خندیدن از ته دل شامل آبنبات لیمویی، آبنبات نارگیلی، آبنبات دارچینی، آبنبات هل‌دار؛ کتاب‌های صوتی برای زنده نگه داشتن امید شامل گانباته، عادت‌های خوب عادت‌های بد، گریزی از شکست نیست، انسان در جست‌وجوی معنا و ایکیگای دلخوشی‌های کوچک زندگی؛ کتاب صوتی غرق شدن در دنیای قصه‌ها شامل قصر آبی، کارمن و چند داستان دیگر، کفش‌های خدمتکار، سرگذشت حاجی بابای اصفهانی، از ترس تنهایی و کتاب‌های صوتی علیهِ فراموشی (کتاب‌های مستند و تاریخی سماوا) شامل تو زودتر بکش ۱، تو زودتر بکش ۲، صوتی خزران، چشم بیت‌لحم و عرب و اسرائیل است.

همچنین از دیگر کتاب‌های پیشنهادی سماوا در بخش کتاب‌هایی برای روایت شجاعت می‌توان به کتاب صوتی تنها گریه کن، هواتو دارم، آن بیست‌وسه نفر، وقتی مهتاب گم شد، مهاجر سرزمین آفتاب اشاره کرد.

البته کتاب‌های صوتی همچون کاهن معبد جینجا، خال سیاه عربی و سفرنامه یوهان اشترویس از جمله کتاب‌های پیشنهادی سماوا در بخش کتاب‌هایی برای سفر کردن با واژه‌ها و کتاب‌های صوتی دختر شینا، صوتی پاییز آمد، ساجی، همسفر آتش و برف و روزهای بی‌آینه در بخش کتاب‌هایی برای روایت عشق آسمانی به شمار می‌رود.

از دیگر کتاب‌های صوتی پیشنهادی سماوا در بخش کتاب‌هایی برای شروع یک رویا می‌توان به کتاب صوتی پرگار، داستان رویان، سلول‌های بهاری و نینجای چابک و در بخش کتاب‌هایی برای لمس جادوی کودکی می‌توان به مجموعه صوتی سرگذشت استعمار، کتاب صوتی جنگجوی رویا و تفنگ اهلی اشاره کرد.