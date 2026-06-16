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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۹

کشف ۵۰ تُن برنج و ۱۰ تُن کود احتکاری به ارزش ۸۶۰ میلیارد در حمیدیه

کشف ۵۰ تُن برنج و ۱۰ تُن کود احتکاری به ارزش ۸۶۰ میلیارد در حمیدیه

اهواز - فرمانده انتظامی استان خوزستان از کشف ۵۰ تُن برنج و ۱۰ تُن کود احتکاری به ارزش ۸۶۰ میلیارد در شهرستان حمیدیه خبر داد .

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید محمود میرفیضی در بیان جزئیات این خبر گفت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان حمیدیه با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصدهای فنی، موفق به شناسایی یک انبار بزرگ برنج و کود احتکار شده در این شهرستان شدند.

وی با اشاره به اینکه در بازرسی از این انبار، ۵۰ تُن برنج و ۱۰ تُن کود شیمیایی کشف شد، تصریح کرد: کارشناسان ارزش ریالی این محموله را بالغ بر ۸۶۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی استان خوزستان بیان کرد: در همین رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 6862201

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