به گزارش خبرگزاری مهر، علی قاسم‌زاده با اشاره به روند بازسازی منازل آسیب‌دیده در جنگ رمضان اظهار کرد: روند بازسازی واحدهای مسکونی به‌صورت مستمر پایش می‌شود و داشبورد مربوط به وضعیت بازسازی که به‌عنوان نبض شهر در اتاق کار من قرار دارد، هر روز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به وضعیت پیشرفت عملیات در مناطق مختلف شهری افزود: منطقه ۷ با ثبت بیش از ۹۰ درصد پیشرفت در مرمت خسارت‌های جزئی، بهترین عملکرد را در میان مناطق پانزده‌گانه شهرداری داشته است. از مجموع حدود ۲۰۰۰ واحد مسکونی آسیب‌دیده نیز تاکنون ۱۴۰۰ واحد پس از انجام عملیات بازسازی به مالکان تحویل داده شده است.

شهردار اصفهان با قدردانی از تلاش مجموعه مدیریت منطقه هفت، خیران، گروه‌های جهادی و پیمانکاران فعال در این فرآیند اظهار کرد: همراهی و صبوری شهروندانی که در مدت انجام عملیات بازسازی در منازل بستگان یا در هتل‌های پیش‌بینی شده اسکان یافتند، شایسته تقدیر است.

قاسم‌زاده در ادامه با تشریح وضعیت بازسازی در سایر مناطق شهری گفت: عملیات بازسازی در مناطق یک، دو، سه، ۹ و ۱۱ به‌طور کامل به پایان رسیده است. در منطقه چهار عملیات با پیشرفت حدود ۶۰ درصد ادامه دارد، منطقه ۶ به‌ویژه در محله همت‌آباد که بیشترین میزان خسارت را تجربه کرده است پیشرفت قابل توجهی داشته، منطقه هشت بیش از ۸۰ درصد پیشرفت داشته و عملیات در منطقه ۱۰ با پیشرفت ۷۰ درصد در حال انجام است. همچنین منطقه ۱۲ با پیشرفت ۸۰ درصد و منطقه ۱۳ با پیشرفت ۷۰ درصد در حال اجرای عملیات بازسازی هستند.

قاسم‌زاده با اشاره به نوع خسارت وارد شده به واحدهای مسکونی اظهار کرد: حدود ۹۰ درصد از منازل آسیب‌دیده دچار خسارت‌های جزئی شده‌اند و به‌زودی مراسم پایان مرمت این واحدها برگزار خواهد شد. برای واحدهایی که دچار خسارت اساسی شده‌اند نیز تأمین مسکن رهنی برای اسکان موقت ساکنان انجام شده است.

وی تأکید کرد: مأموریت واگذار شده از سوی دولت به شهرداری اصفهان صرفاً بازسازی اماکن مسکونی و اقتصادی متعلق به شهروندان بوده و بازسازی ساختمان‌های متعلق به دستگاه‌های دولتی، سازمان‌ها و کارخانه‌ها در حوزه مسئولیت شهرداری قرار ندارد.