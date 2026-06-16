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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۳۳

تامین ۱۲۰۰ تن کالاهای اساسی در مازندران

تامین ۱۲۰۰ تن کالاهای اساسی در مازندران

ساری - مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران از اجرای طرح ویژه تأمین شکر، برنج و روغن با حجم بیش از ۱۲۵۰ تن در آستانه ماه‌های محرم و صفر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدجعفری عصر سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران افزود: مجوزهای لازم برای عرضه سه قلم کالای پرمصرف شامل شکر، برنج و روغن از مرکز صادر شده و فرایند توزیع از امروز در سراسر استان آغاز شده است.

جعفری با اشاره به حمایت‌های استانداری و همکاری شرکت بازرگانی دولتی ایران، تأکید کرد: دولت برای امسال سهمیه‌ای چشمگیر برای استان در نظر گرفته تا هیچ گونه کمبودی در تهیه مواد غذایی مورد نیاز دسته‌های عزاداری و سفره‌های اطعام احساس نشود.

به گفته وی، این اقدام در راستای سیاست کلی تأمین پایدار کالاهای اساسی در مناسبت‌های مذهبی صورت می‌گیرد.

وی گفت: بیشترین سهمیه مربوط به شکر با مجموع ۵۹۷ تن است که از این مقدار، ۵۱۰ تن به صورت کیسه‌های ۵۰ کیلوگرمی با قیمت هر کیلو ۹۳ هزار و ۵۰۰ تومان و ۸۷ تن به صورت بسته‌های یک کیلوگرمی با نرخ هر کیلو ۱۱۲ هزار و ۴۹۹ تومان به انبارهای استان تحویل داده می‌شود.

جعفری افزود: همچنین برای پاسخگویی به نیاز غذایی مراسم‌ها، بیش از ۲۵۰ تن برنج وارداتی از نوع هندی در دو رقم ۱۵۰۹ و ۱۱۲۱ به ترتیب با قیمت‌های مصوب ۲۰۷ و ۲۳۴ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم اختصاص یافته است.

وی گفت:در کنار این دو قلم، ۳۹۹ تن روغن آفتابگردان در بسته‌های ۸۱۰ گرمی با قیمت هر بطری ۲۸۱ هزار و ۶۳۷ تومان نیز سهمیه استان قرار گرفته که برای تأمین بخش قابل توجهی از نیاز آشپزخانه‌های حسینی و تکایا در نظر گرفته شده است.

مدیرکل غله مازندران تصریح کرد: متقاضیان دریافت این اقلام باید با رعایت ضوابط ابلاغی و از طریق هماهنگی با فرمانداری‌ها، ادارات جهاد کشاورزی و سازمان تبلیغات اسلامی اقدام کنند.

وی افزود: تمامی ظرفیت‌های انبارداری و توزیع استان به کار گرفته شده تا اقلام مذکور در سریع‌ترین زمان ممکن به دست عزاداران حسینی برسد.

جعفری در پایان با تأکید بر اینکه نظارت بر قیمت‌ها و کیفیت کالاها به صورت مستمر انجام خواهد شد، خاطرنشان کرد: این اداره کل آمادگی دارد در صورت افزایش تقاضا، سهمیه‌های تکمیلی را نیز از مرکز پیگیری کند تا خدمت‌رسانی به مردم شریف استان بدون هیچ نقصی ادامه یابد.

کد مطلب 6862237

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