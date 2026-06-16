تامین ۱۲۰۰ تن کالاهای اساسی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدجعفری عصر سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران افزود: مجوزهای لازم برای عرضه سه قلم کالای پرمصرف شامل شکر، برنج و روغن از مرکز صادر شده و فرایند توزیع از امروز در سراسر استان آغاز شده است.
جعفری با اشاره به حمایتهای استانداری و همکاری شرکت بازرگانی دولتی ایران، تأکید کرد: دولت برای امسال سهمیهای چشمگیر برای استان در نظر گرفته تا هیچ گونه کمبودی در تهیه مواد غذایی مورد نیاز دستههای عزاداری و سفرههای اطعام احساس نشود.
به گفته وی، این اقدام در راستای سیاست کلی تأمین پایدار کالاهای اساسی در مناسبتهای مذهبی صورت میگیرد.
وی گفت: بیشترین سهمیه مربوط به شکر با مجموع ۵۹۷ تن است که از این مقدار، ۵۱۰ تن به صورت کیسههای ۵۰ کیلوگرمی با قیمت هر کیلو ۹۳ هزار و ۵۰۰ تومان و ۸۷ تن به صورت بستههای یک کیلوگرمی با نرخ هر کیلو ۱۱۲ هزار و ۴۹۹ تومان به انبارهای استان تحویل داده میشود.
جعفری افزود: همچنین برای پاسخگویی به نیاز غذایی مراسمها، بیش از ۲۵۰ تن برنج وارداتی از نوع هندی در دو رقم ۱۵۰۹ و ۱۱۲۱ به ترتیب با قیمتهای مصوب ۲۰۷ و ۲۳۴ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم اختصاص یافته است.
وی گفت:در کنار این دو قلم، ۳۹۹ تن روغن آفتابگردان در بستههای ۸۱۰ گرمی با قیمت هر بطری ۲۸۱ هزار و ۶۳۷ تومان نیز سهمیه استان قرار گرفته که برای تأمین بخش قابل توجهی از نیاز آشپزخانههای حسینی و تکایا در نظر گرفته شده است.
مدیرکل غله مازندران تصریح کرد: متقاضیان دریافت این اقلام باید با رعایت ضوابط ابلاغی و از طریق هماهنگی با فرمانداریها، ادارات جهاد کشاورزی و سازمان تبلیغات اسلامی اقدام کنند.
وی افزود: تمامی ظرفیتهای انبارداری و توزیع استان به کار گرفته شده تا اقلام مذکور در سریعترین زمان ممکن به دست عزاداران حسینی برسد.
جعفری در پایان با تأکید بر اینکه نظارت بر قیمتها و کیفیت کالاها به صورت مستمر انجام خواهد شد، خاطرنشان کرد: این اداره کل آمادگی دارد در صورت افزایش تقاضا، سهمیههای تکمیلی را نیز از مرکز پیگیری کند تا خدمترسانی به مردم شریف استان بدون هیچ نقصی ادامه یابد.
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