کبیری: انعطاف مالیاتی بیشتری برای فعالان اقتصادی کیش لحاظ شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست بررسی چالش‌ها و مطالبات مالیاتی فعالان اقتصادی کیش با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و مدیرکل امور مالیاتی استان هرمزگان، فعالان اقتصادی با تشریح مشکلات موجود، خواستار اتخاذ سیاست‌های حمایتی و انعطاف بیشتر در اجرای مقررات مالیاتی برای عبور اقتصاد جزیره از شرایط دشوار کنونی شدند.

محمد کبیری در ابتدای این نشست با اشاره به شرایط اقتصادی حاکم بر جزیره و فشارهای واردشده بر کسب‌وکارها، بر ضرورت همراهی حداکثری دستگاه‌های اجرایی با فعالان اقتصادی تأکید کرد.

وی با بیان این که در شرایط فعلی باید از تاب‌آوری کسب‌وکارها حمایت شود، افزود: حمایت‌های سازمان امور مالیاتی می‌تواند نقش مؤثری در بهبود فضای کسب‌وکار و احیای فعالیت‌های اقتصادی کیش ایفا کند. از این رو درخواست کرده‌ایم با در نظر گرفتن شرایط خاص جزیره، فرصت و انعطاف بیشتری برای فعالان اقتصادی در نظر گرفته شود.

کبیری همچنین بر استمرار تعامل میان بخش خصوصی و مسئولان مالیاتی تأکید کرد و گفت: برگزاری نشست‌های منظم و ماهانه با حضور مدیران جوامع صنفی می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر مسائل و تسریع در حل مشکلات کمک کند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در پایان سخنان خود از همکاری اداره کل امور مالیاتی هرمزگان در پیگیری مسائل جزیره قدردانی کرد و افزود: تعامل سازنده و پاسخگویی مسئولان نقش مهمی در کاهش دغدغه‌ها و تقویت اعتماد فعالان اقتصادی دارد.