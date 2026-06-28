آغاز تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد کیش و قشم در سراسر هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه آیین آغاز رسمی طرح تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد کیش و قشم در سراسر استان هرمزگان، با حضور محمد کبیری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، استاندار هرمزگان، رئیس کل دادگستری استان، اعضای شورای تأمین، نمایندگان مجلس، مدیران استانی و جمعی از مسئولان برگزار شد.

محمد کبیری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، در این مراسم با اشاره به تحقق یک «آرزوی ۲۰ ساله» برای مردم استان هرمزگان، اظهار کرد: این اقدام حاصل یک تلاش جمعی، همدلی میان دستگاه‌های اجرایی، همراهی شورای تأمین، قوه قضاییه و حمایت استاندار هرمزگان است که توانست پس از سال‌ها انتظار، به یکی از مهم‌ترین مطالبات عمومی مردم پاسخ دهد.

وی در ابتدای سخنان خود ضمن گرامیداشت یاد شهدای کشور، از خدمات مجموعه قوه قضاییه و نقش این نهاد در پیشبرد امور اقتصادی و رفع موانع سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تقدیر کرد و گفت: امروز گرد هم آمده‌ایم تا یک اقدام بزرگ دیگر در مسیر پاسخ به مطالبات مردم را رقم بزنیم؛ اقدامی که علاوه بر تسهیل رفت‌وآمد شهروندان، می‌تواند به توسعه اقتصادی، رونق گردشگری و افزایش تعاملات تجاری در استان کمک کند.

کبیری با اشاره به نقش مناطق آزاد کیش و قشم به‌عنوان دو بازوی اقتصادی استان هرمزگان تأکید کرد: کیش و قشم می‌توانند در دوران پساجنگ، چه در سطح ملی و چه در عرصه بین‌المللی، نقش مهمی در اقتصاد ایران ایفا کنند و بستر مناسبی برای توسعه سرمایه‌گذاری، گردشگری، فناوری و خدمات مالی باشند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه با مرور بخشی از عملکرد ماه‌های اخیر این سازمان گفت: در مدت اخیر، برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای تحقق چشم‌انداز «کیش ۱۴۰۴» انجام شده و اقدامات متعددی برای ارتقای زیرساخت‌ها، توسعه حکمرانی هوشمند، افزایش تاب‌آوری اقتصادی و تسهیل سرمایه‌گذاری صورت گرفته است.

وی افزود: در همین بازه زمانی، میزان سرمایه‌گذاری در کیش به بیش از هفت برابر مدت مشابه افزایش یافته، رکوردهای جدیدی در حوزه گردشگری ثبت شده و تعداد پروازهای روزانه جزیره به رکورد ۱۵۲ پرواز در روز رسیده است؛ موضوعی که حاصل همکاری مشترک میان سازمان منطقه آزاد کیش و بخش خصوصی بوده است.

کبیری همچنین از بازگشت برخی ظرفیت‌های مهم اقتصادی و خدماتی جزیره خبر داد و اظهار کرد: «کیش‌اِل» به چرخه فعالیت بازگشته، بیمارستان کیش پس از حدود ۳۰ سال موفق به دریافت پروانه شده و بسیاری از پروژه‌های متوقف‌شده دوباره فعال شده‌اند.

وی با اشاره به وضعیت پروژه‌های راکد در جزیره تصریح کرد: بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان پروژه در کیش متوقف یا فریز شده بود که با همکاری قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه‌های نظارتی، ۳۳ پرونده مورد بررسی قرار گرفت و ۱۸ پروژه که مجموع قدمت توقف آن‌ها به بیش از ۴۱۰ سال می‌رسید، مجدداً به چرخه سرمایه‌گذاری بازگشتند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش همچنین از رفع ناترازی‌های حوزه آب و برق در جزیره خبر داد و گفت: امروز ناترازی در این دو حوزه به صفر رسیده و این موفقیت بدون همدلی و تلاش مشترک میان بخش‌های مختلف ممکن نبود.

کبیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آسیب‌های اقتصادی ناشی از جنگ اخیر، خواستار حمایت ویژه دولت و استانداری هرمزگان از فعالان اقتصادی کیش شد و تأکید کرد: سرمایه‌گذارانی که در روزهای سخت کنار کیش ماندند، کارگرانی که جزیره را ترک نکردند و فعالانی که چرخه اقتصاد را حفظ کردند، امروز نیازمند حمایت هستند.

وی افزود: اقتصاد کیش مبتنی بر گردشگری است و طی حدود چهار ماه گذشته، صنعت گردشگری جزیره با رکود و کاهش جدی ورود گردشگر مواجه بوده که خسارات اقتصادی قابل‌توجهی به کسب‌وکارها وارد کرده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه خواستار حمایت‌های ویژه در حوزه مالیات، تأمین اجتماعی، تسهیلات بانکی و تسهیل امور گمرکی شد و اظهار کرد: اگر قرار است کیش در دوران جدید نقش مؤثری در اقتصاد ملی ایفا کند، باید تاب‌آوری اقتصادی آن تقویت و بخشی از خسارات تحمیلی جبران شود.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت همدلی میان بخش خصوصی، دولت و نهادهای استانی و ملی خاطرنشان کرد: کیش ظرفیت تبدیل شدن به یک منطقه آزاد نسل هفتمی را دارد؛ منطقه‌ای که بتواند در حوزه‌های مالی، فناوری و گردشگری نقش‌آفرینی گسترده‌ای در سطح منطقه داشته باشد.

کبیری در بخش پایانی سخنان خود، اجرای طرح تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد در سراسر استان را «نماد عدالت اجتماعی» توصیف کرد و گفت: این طرح نه‌تنها امکان بهره‌مندی مردم استان از خودروهای باکیفیت را فراهم می‌کند، بلکه موجب تسهیل رفت‌وآمد کیشوندان و قشموندان در استان و افزایش ظرفیت فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد.

وی با اشاره به برخی انتقادهای مطرح‌شده در فضای رسانه‌ای تصریح کرد: این اقدام دقیقاً در راستای عدالت اجتماعی است، چرا که منافع آن متوجه عموم مردم استان خواهد بود و ظرفیت‌های اقتصادی تازه‌ای را فعال می‌کند.

در ادامه این مراسم، از راه‌اندازی دادگاه الکترونیک در جزیره کیش نیز رونمایی شد؛ طرحی که با حضور رئیس کل دادگستری استان هرمزگان افتتاح شد و قرار است روند ارائه خدمات قضایی به مردم و فعالان اقتصادی را تسهیل کند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در پایان از همراهی نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی در دوران جنگ قدردانی کرد و گفت: اگر تلاش و حضور این نیروها نبود، کیش و قشم ممکن بود با آسیب‌های جدی مواجه شوند و امروز امنیت و آرامش موجود، مرهون مجاهدت آن‌هاست.