بازنگری طرح‌ هادی روستایی باید در جهت رفع مشکلات مردم باشد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری بعد از ظهر سه‌شنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه عمرانی شهرستان که با دعوت از معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان و با حضور مدیران کل حوزه عمرانی استانداری، بخشداران و شهرداران شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: بازنگری طرح‌های هادی روستایی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم، دهیاران و بخشداران شهرستان است.

فرماندار رشت با اشاره به اینکه طرح‌های هادی باید زمینه‌ساز حل مشکلات روستاییان و توسعه متوازن روستاها باشد، تصریح کرد: در برخی موارد محدودیت‌ هایی ایجاد شده که لازم است با رویکردی کارشناسی و در چارچوب قوانین برای رفع آنها اقدام شود.

وی با اشاره به ضرورت هماهنگی بیشتر در اجرای برخی پروژه‌های عمرانی روستایی که از محل منابع و اعتبارات عمومی اجرا می‌شوند، افزود: لازم است سازوکاری مناسب برای افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، مدیریت‌های محلی و مجموعه فرمانداری پیش‌بینی شود تا این پروژه‌ها با انسجام، نظارت و اثربخشی بیشتری اجرا شوند.

تعیین تکلیف پرونده‌های ساخت‌وساز در کمیسیون ماده ۹۹

میرغضنفری موضوع انشعابات واحدهای مسکونی واقع در محدوده طرح‌های هادی را از دیگر مسائل مهم شهرستان عنوان کرد و گفت: در راستای سیاست‌های ابلاغی استاندار گیلان، باید در چارچوب قانون برای رفع مشکلات مردم همکاری لازم صورت گیرد، اما وجود برخی برداشت‌های متفاوت در فرآیند اجرا موجب نگرانی بخشداران شده و ضرورت دارد وحدت رویه و شفافیت بیشتری در این زمینه ایجاد شود.

وی تعیین تکلیف پرونده‌های ساخت‌وساز در کمیسیون ماده ۹۹ را از دیگر مطالبات مهم شهرستان دانست و افزود: بسیاری از شهروندان در انتظار تعیین تکلیف وضعیت املاک خود هستند و تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها می‌تواند بخش مهمی از دغدغه‌های مردم را برطرف کند.

ساماندهی سگ‌های بلاصاحب؛ دغدغه جدی شهروندان

فرماندار رشت با اشاره به موضوع ساماندهی سگ‌های بلاصاحب در مناطق شهری و روستایی اظهار کرد: این مسئله به یکی از دغدغه‌های جدی شهروندان تبدیل شده و لازم است با رعایت موازین قانونی و بهره‌گیری از راهکارهای کارشناسی و مورد تأیید دستگاه‌های ذی‌ربط، اقدامات مؤثری برای مدیریت و ساماندهی این موضوع انجام شود.

وی با اشاره به محدودیت منابع مالی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها خاطرنشان کرد: مدیریت‌های شهری و روستایی با وجود مسئولیت‌های گسترده در حوزه خدمات عمومی و عمرانی، با محدودیت اعتبارات و منابع مالی مواجه هستند و در بسیاری موارد تأمین حقوق کارکنان و هزینه‌های جاری، اولویت اصلی آنها پیش از اجرای پروژه‌های عمرانی است.

میرغضنفری موضوع هزینه‌های حمل و دفع پسماند و تفاوت تعرفه‌های مربوط به برخی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را از دیگر چالش‌های موجود عنوان کرد و خواستار بررسی راهکارهای قانونی برای حمایت بیشتر از مدیریت‌های محلی و کاهش فشارهای مالی در این حوزه شد.

بررسی و بازنگری حریم‌های تأسیسات گاز در روستاها

وی با اشاره به محدودیت اراضی در استان گیلان، بررسی و بازنگری برخی حریم‌های تأسیسات و خطوط انتقال گاز در روستاها را ضروری دانست و افزود: در مواردی که امکان قانونی و فنی وجود داشته باشد، اصلاح این حریم‌ها می‌تواند بخشی از مشکلات توسعه‌ای روستاها را مرتفع سازد.

فرماندار رشت تأمین تجهیزات و زیرساخت‌های آتش‌نشانی مورد نیاز بخش کوچصفهان را از دیگر مطالبات مهم شهرستان عنوان کرد و گفت: با وجود همکاری و همراهی شهرداری‌های همجوار در زمان وقوع حوادث، ایجاد امکانات مستقل و متناسب با نیازهای این بخش برای افزایش سرعت خدمات‌رسانی ضروری است.

وی بر بررسی امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و اعتبارات دهیاری‌ها برای اجرای پروژه‌های اولویت‌دار و زیرساختی شهرستان تأکید کرد و افزود: استفاده صحیح و هدفمند از این ظرفیت‌ها می‌تواند موجب تسریع در اجرای طرح‌های مورد نیاز مردم شود.

میرغضنفری در ادامه موضوع تأمین مصالح مورد نیاز شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای اجرای طرح‌های عمرانی، تعریض معابر و بهسازی مسیرهای شهری و روستایی را مطرح کرد و خواستار تدوین سازوکار مناسب و قانونی برای بهره‌مندی مدیریت‌های محلی از این ظرفیت‌ها شد.

وی در پایان از حضور و همراهی میرمحمد غراوی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان، مدیران کل حوزه عمرانی استانداری، بخشداران و شهرداران شهرستان در بررسی و پیگیری مسائل عمرانی رشت قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد با استمرار تعامل و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، روند رفع مشکلات و توسعه متوازن شهرستان با سرعت و شتاب بیشتری دنبال شود.