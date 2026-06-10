به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری صبح چهارشنبه با حضور در روستاهای آتشگاه و آلمان از توابع بخش مرکزی رشت، به همراه رضا حیدری بخشدار مرکزی، از پروژه‌های در حال اجرای دهیاری‌ های این دو روستا بازدید کرد.

فرماندار رشت در جریان این بازدید با تأکید بر نقش مهم دهیاران در توسعه و آبادانی روستاها اظهار داشت: دهیاران به عنوان بازوان اجرایی مدیریت روستایی باید همواره در مسیر خدمت‌رسانی به مردم تلاش کرده و با بهره‌گیری از اعتبارات موجود، پروژه‌های اولویت‌دار و مورد نیاز روستاها را شناسایی، تعریف و اجرا کنند.

وی افزود: اجرای پروژه‌هایی که بتواند مشکلات و مطالبات مردم را برطرف کند، باید در اولویت برنامه‌های دهیاری‌ها قرار گیرد و ظرفیت‌های موجود به شکل هدفمند برای ارتقای سطح خدمات و توسعه زیرساخت‌های روستایی به کار گرفته شود.

میرغضنفری با اشاره به اهمیت حفظ هویت و اصالت روستاها خاطرنشان کرد: در اجرای طرح‌های عمرانی، توجه به سیما و منظر روستا، جلوه‌های بصری و حفظ بافت روستایی ضروری است و دهیاران باید این موضوع را در تمامی پروژه‌های اجرایی مدنظر قرار دهند.

فرماندار رشت با بیان اینکه توسعه روستایی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت کارآمد است، تصریح کرد: از دهیاران فعال و دغدغه‌مند که برای رفع مشکلات مردم و اجرای پروژه‌های حیاتی روستاها تلاش می‌کنند، در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان و از سایر منابع اعتباری حمایت خواهیم کرد تا بتوانیم در مسیر خدمت‌رسانی به مردم و گره‌گشایی از مسائل روستاها گام‌های مؤثری برداریم.

در این بازدید، روند اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی روستاهای آتشگاه و آلمان مورد بررسی قرار گرفت و مسئولان محلی گزارشی از آخرین وضعیت طرح‌های در دست اجرا ارائه کردند.