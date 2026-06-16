به گزارش خبرنگار مهر، سعدون الساعدی در دیدار با استاندار کرمانشاه با اشاره به برنامه‌ریزی برای حضور شهروندان عراقی در مراسم تشییع «قائد امت» اظهار کرد: اقشار مختلف مردم عراق آمادگی خود را برای شرکت در این مراسم اعلام کرده‌اند و هماهنگی‌های لازم برای تردد آنان از مرزهای استان کرمانشاه در حال انجام است.

سرکنسول عراق در کرمانشاه افزود: با توجه به استقبال گسترده مردم عراق، برنامه‌ریزی‌های لازم برای تسهیل تردد هم‌وطنان عراقی از مرزهای مشترک در دستور کار قرار گرفته تا شرایط مناسبی برای حضور آنان در این مراسم فراهم شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به طرح اتصال ریلی ایران و عراق اشاره کرد و گفت: مسیر ریلی کرمانشاه به بغداد با هدف تسهیل سفر زائران طراحی شده و در این زمینه رایزنی‌هایی با مسئولان استان دیاله عراق انجام شده است.

الساعدی ادامه داد: توسعه و بازسازی خطوط ریلی در استان دیاله می‌تواند زمینه اتصال مسیر خسروی به منذریه، بعقوبه و بغداد را فراهم کند و در نهایت این مسیر به شبکه سراسری راه‌آهن عراق متصل شود؛ شبکه‌ای که شهرهای زیارتی نجف و کربلا را نیز پوشش می‌دهد.

سرکنسول عراق در کرمانشاه با بیان اینکه این موضوع در سطوح مختلف در حال پیگیری است، خاطرنشان کرد: توسعه این مسیر ریلی می‌تواند نقش مهمی در تسهیل تردد زائران و تقویت روابط دو کشور ایفا کند.

وی همچنین به ظرفیت شرکت‌های ایرانی برای حضور در پروژه‌های عمرانی و زیرساختی عراق اشاره کرد و گفت: شرکت‌های ایرانی از توان فنی قابل توجهی برخوردار هستند و می‌توانند در اجرای طرح‌های مختلف از جمله پروژه‌های ریلی عراق نقش‌آفرینی کنند.

الساعدی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و فناورانه ایران اظهار کرد: بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی محصولات باکیفیتی تولید می‌کنند و ضروری است معرفی این محصولات در بازارهای مرکزی و جنوبی عراق با استفاده از زبان عربی و شیوه‌های حرفه‌ای بازاریابی تقویت شود.

وی با اشاره به توانمندی‌های ایران در حوزه تجهیزات پزشکی افزود: محصولات و فناوری‌های پزشکی ایران از ظرفیت مناسبی برای حضور در بازار عراق برخوردارند و می‌توانند در بخش‌های مختلف درمانی و بهداشتی مورد استفاده قرار گیرند.

سرکنسول عراق در کرمانشاه در پایان با تأکید بر اهمیت جایگاه کرمانشاه در روابط دو کشور گفت: این استان از موقعیت راهبردی برخوردار است و اشتراکات فرهنگی و اجتماعی میان ساکنان غرب ایران و شرق عراق می‌تواند زمینه‌ساز گسترش هرچه بیشتر همکاری‌های دوجانبه باشد.