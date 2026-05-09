به گزارش خبرنگار مهر، سعدون الساعدی عصر شنبه در دیدار با منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه اظهار کرد: این نشست با محوریت توسعه همکاریهای اقتصادی و تقویت روابط دوجانبه برگزار شد و نتایج آن مورد رضایت طرف عراقی قرار گرفته است.
وی با اشاره به پروژه ریلی کرمانشاه–خسروی–بغداد گفت: پیشتر تصور میکردم روند پیگیری این طرح در ایران با کندی مواجه شده است، اما در این جلسه مشخص شد که مسئولان استان با برنامهریزی دقیق در حال دنبال کردن اجرای این پروژه راهبردی هستند.
سرکنسول عراق افزود: پس از دوران چالشها و جنگ، اکنون زمان تمرکز بر طرحهای زیربنایی و استراتژیک فرا رسیده و اجرای خط ریلی میتواند نقش مهمی در توسعه منطقه و تقویت مبادلات ایفا کند.
الساعدی با تأکید بر اهمیت مدیریت هوشمند مرزها تصریح کرد: برنامههای توسعهای ارائهشده برای مرزهای خسروی و پرویزخان قابل توجه است و در صورت استمرار این رویکرد، این گذرگاهها میتوانند به قطبهای مهم تجاری تبدیل شوند.
وی ادامه داد: طرف عراقی نیز پیگیری لازم برای تکمیل بخش مرزی این خط ریلی تا بغداد را در دستور کار دارد تا روند اجرای پروژه با سرعت مناسب پیش برود.
سرکنسول عراق ضمن قدردانی از نگاه راهبردی استاندار کرمانشاه گفت: امیدواریم با ادامه رایزنیها و همکاریهای مشترک، زمینه تحقق پروژههای اقتصادی و افزایش سطح تعاملات دو کشور در کوتاهترین زمان فراهم شود.
این دیدار با حضور معاونان استانداری و جمعی از مسئولان مرتبط برگزار شد و دو طرف بر تداوم نشستهای مشترک برای پیگیری موضوعات همکاری تأکید کردند.
