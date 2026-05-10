نجفی: کرمانشاه نقش محوری در کریدورهای ترانزیتی غرب کشور دارد

به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب نجفی عصر یکشنبه در نشست کارگروه پایداری زنجیره حملونقل حوزه ریلی و جادهای استان که با حضور مدیران دستگاههای عضو برگزار شد، به تبیین موقعیت استراتژیک کرمانشاه در غرب کشور پرداخت. وی تأکید کرد که به دلیل قرارگیری در مسیرهای ترانزیتی کلان، پایداری این زنجیره یکی از دغدغههای اصلی مدیریت ارشد استان است.
وی با بیان اینکه کرمانشاه در تقاطع چندین مسیر مهم جادهای و ریلی واقع شده است، تصریح کرد: قرارگیری در مسیر راهآهن غرب، بزرگراه راه کربلا و همچنین کریدورهای ترانزیتی شمالغرب به جنوبغرب و تهران به بغداد، جایگاهی منحصربهفرد و محوری به این منطقه در سطح ملی و بینالمللی بخشیده است.
معاون عمرانی استاندار کرمانشاه به اهمیت تاریخی و مذهبی مسیر «راه کربلا» از مرز خسروی اشاره کرد و گفت: این مسیر به عنوان قدیمیترین و اصلیترین راه دسترسی به عتبات عالیات شناخته میشود که سالانه میزبان میلیونها زائر حسینی است و خدماترسانی به این حجم از تردد در محورهای استان به صورت مستمر در حال انجام است.
نجفی همچنین به ظرفیتهای جادهای در بخش تجارت و جابجایی کالا پرداخت و افزود: واقع شدن در مسیر بزرگراههای منتهی به بغداد و اقلیم کردستان عراق سبب شده است که حجم گستردهای از ترانزیت کالا و جابجایی مسافر در طول سال از محورهای ارتباطی این استان صورت گیرد که نقش مهمی در اقتصاد حملونقل کشور ایفا میکند.
وی در پایان با تأکید بر لزوم ارتقای ایمنی و کیفیت زیرساختهای مواصلاتی خاطرنشان کرد: اتصال ریلی کرمانشاه به کشور عراق و بهبود خدمات فنی و مهندسی در حوزههای جادهای از برنامههای اولویتدار است؛ لذا رصد وضعیت زیرساختها و پیشبینی مسیرهای جایگزین برای تداوم کارکرد شبکه حملونقل در شرایط مختلف با جدیت دنبال میشود.
نظر شما