آبگیری کامل ۲۲۰ سازه آبخیزداری در رودان ۱۲ میلیون مترمکعب آب ذخیره شد

علی معلمی، سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رودان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از آغاز اجرای طرحهای آبخیزداری در رودان تاکنون، ۲۲۰ سازه در مناطق مختلف این شهرستان احداث شده که خوشبختانه همگی به طور کامل آبگیری شدهاند.
وی افزود: حجم آب ذخیرهشده در این سازهها به حدود ۱۲ میلیون مترمکعب رسیده است، اما ظرفیت آنها به علت وجود رسوبات پشت سدها در حال کاهش است.
معلمی با اشاره به اینکه رسوبگذاری طبیعی موجب کاهش حجم مفید ذخیره آب در برخی از سدها شده است، گفت: در حال حاضر سدهای برزرد، آبدان، فاریاب، برنطین، نازدشت و ابداران از مهمترین پروژههای فعال در زمینه آبخیزداری شهرستان رودان هستند.
سرپرست منابع طبیعی رودان تأکید کرد: اقدامات لازم برای لایروبی و افزایش ظرفیت ذخیرهسازی این سدها در دستور کار اداره منابع طبیعی قرار دارد تا بتوان بهرهوری این منابع آبی را در فصلهای آینده افزایش داد.
