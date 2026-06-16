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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۰۵

حال و هوای بارانی اولین روز محرم در حرم مطهر امام رضا(ع)

حال و هوای بارانی اولین روز محرم در حرم مطهر امام رضا(ع)

مشهد- در این فیلم حال و هوای اولین روز محرم در حرم مطهر امام رضا علیه السلام هنگام بارش باران را مشاهده می کنید.

کد مطلب 6862330

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