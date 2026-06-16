https://mehrnews.com/x3cm7z ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۰۵ کد مطلب 6862330 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۰۵ حال و هوای بارانی اولین روز محرم در حرم مطهر امام رضا(ع) مشهد- در این فیلم حال و هوای اولین روز محرم در حرم مطهر امام رضا علیه السلام هنگام بارش باران را مشاهده می کنید. کد مطلب 6862330 کپی شد مطالب مرتبط بارگاه منور امام رضا(ع) با اذن عزا به استقبال محرم رفت بارش باران در حرم مطهر امام رضا(ع) بارش رحمت الهی در حرم مطهر امام رضا(ع) برچسبها بارش باران حرم امام رضا (ع) مشهد
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