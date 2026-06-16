به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته امداد، محمد دهرویه با بیان اینکه این پویش ها با هدف ترویج فرهنگ انفاق و گرهگشایی از مشکلات خانوادههای نیازمند طراحی شدهاند، گفت: پویش «اطعام و احسان حسینی» از ابتدای ماه محرم آغاز شده تا پایان ماه صفر ادامه خواهد داشت و در این مدت، آشپزخانههای اطعام حسینی با بهرهگیری از کمکهای خیران، اقدام به طبخ و توزیع غذای گرم در میان جامعه هدف و نیازمندان میکنند.
وی افزود: در کنار طبخ غذای گرم، «طرح احسان حسینی» نیز با هدف توزیع بستههای معیشتی و اقلام خوراکی میان مددجویان اجرا می شود. در همین راستا خیّران میتوانند نذورات نقدی و غیرنقدی خود را از طریق ادارات کمیته امداد استان تهران و مراکز نیکوکاری به دست نیازمندان برسانند.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان تهران همچنین با اشاره به بسترهای پرداخت غیرحضوری برای تسهیل مشارکتهای مردمی اظهار کرد: خیران میتوانند کمکهای نقدی خود را از طریق کد دستوری #۰۲۱*۸۸۷۷* (ستاره ۸۸۷۷ ستاره ۰۲۱ مربع)، واریز به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۰۰۰۰۲۰۰۸ یا مراجعه به سامانه اینترنتی به نشانی https://sama.emdad.ir/sama/puyesh/۷۹/۱۶۰۰۰ پرداخت کنند.
دهرویه در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای پویش «به عشق حسین (ع)» با محوریت حمایت از ایتام و فرزندان محسنین در قالب طرح اکرام اشاره کرد و گفت: نیکوکاران برای پیوستن به پویش به عشق حسین (ع) می توانند به سامانه اینترنتی ekram.emdad.ir مراجعه کرده یا عدد ۱ را به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۲۱ ارسال نمایند. همچنین شماره تلفن ۶۸۴۸۱۰۰۰ ۰۲۱(خانه اکرام) جهت ثبت نام و هرگونه پاسخگویی و ارائه مشاوره پیشبینی شده است.
وی تصریح کرد: همچنین مراجعه حضوری به ادارات کمیته امداد و پایگاه های طرح اکرام در سطح استان نیز از روش های مشارکت در پویش به عشق حسین (ع) است.
معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: تمامی این اقدامات با هدف ترویج سنت حسنه کمک به نیازمندان در ایام عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و با مشارکت فعالانه مردم نیکوکار استان تهران دنبال میشود.
نظر شما