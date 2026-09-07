  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۴۶

اعلام روش های مشارکت در جشن عاطفه‌ها

اعلام روش های مشارکت در جشن عاطفه‌ها

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان تهران، روش های مشارکت در پویش جشن عاطفه‌ها با هدف حمایت از دانش‌آموزان تحت حمایت این نهاد و ترویج فرهنگ نیکوکاری را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد، محمد دهرویه گفت: جشن عاطفه‌ها فرصتی برای مهربانی و مهرورزی است که با هدف توسعه و تقویت فرهنگ احسان و تعمیق مسئولیت‌های اجتماعی برگزار می‌شود.

وی افزود: جشن عاطفه‌ها با هدف تامین لوازم ‌التحریر، کیف، کفش و پوشاک تحصیلی برای دانش‌آموزان تحت حمایت و نیازمند برگزار می‌شود.

دهرویه از عموم مردم برای پیوستن به این پویش و کمک به تأمین مایحتاج تحصیلی دانش‌آموزان نیازمند دعوت کرد و راه‌های مشارکت را اعلام نمود.

کمک‌های نقدی از طریق کد دستوری #۰۲۱*۸۸۷۷* (ستاره ۸۸۷۷ ستاره۰۲۱ مربع)

واریز به شماره کارت ۲۰۰۸-۰۰۰-۹۹۷۹-۶۰۳۷

تماس با تلفن گویای ۷۳۵۵-۰۲۱

لینک پرداخت اینترنتی :

https://sama.emdad.ir/sama/puyesh/۷۶/۱۶۰۰۰

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر روش‌های الکترونیکی، دفاتر ادارات کمیته امداد در سراسر استان تهران و مراکز نیکوکاری نیز آماده دریافت کمک‌های مردمی هستند.

کد مطلب 6940096
زهرا ناری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها