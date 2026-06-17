آغاز پویش محرم برای حمایت از ۱۵ هزار فرزند نیازمند گلستان

عیسی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز پویش «به عشق حسین(ع)» همزمان با فرارسیدن ماه محرم خبر داد و اظهار کرد: این پویش با هدف جلب مشارکت‌های مردمی برای حمایت از ۱۵ هزار فرزند یتیم و محسنین تحت حمایت کمیته امداد در سراسر استان اجرا می‌شود.

وی با اشاره به امکان مشارکت عموم مردم در این طرح افزود: خیران و نیکوکاران می‌توانند با هر میزان توان مالی، از مبالغ خرد تا کمک‌های بیشتر، در حمایت از فرزندان نیازمند سهیم شوند و بخشی از نیازهای معیشتی، تحصیلی و درمانی آنان را تأمین کنند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) گلستان با بیان اینکه در حال حاضر ۵۵ هزار حامی در قالب طرح اکرام ایتام و محسنین با این نهاد همکاری دارند، گفت: این حامیان از ۱۵ هزار فرزند یتیم و محسنین در استان حمایت می‌کنند و نقش مؤثری در کاهش مشکلات اقتصادی خانواده‌های تحت پوشش دارند.

بابایی با اشاره به استقبال مردم از پویش‌های نیکوکارانه افزود: در پویش «به عشق علی(ع)» که همزمان با دهه امامت و ولایت برگزار شد، ۷۲۷ حامی جدید به جمع حامیان استان اضافه شدند که این موضوع نشان‌دهنده روحیه خیرخواهی و ارادت مردم گلستان به اهل‌بیت(ع) است.

وی سرانه ماهانه حمایت از ایتام در استان را یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان و سرانه حمایت از فرزندان محسنین را ۶۵۵ هزار تومان اعلام کرد و گفت: این مبالغ به صورت مستقیم برای رفع نیازهای ضروری فرزندان تحت حمایت هزینه می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد گلستان با اشاره به عملکرد حامیان در سال گذشته اظهار کرد: مجموع کمک‌های نقدی و غیرنقدی واریزی حامیان به حساب فرزندان ایتام و محسنین در سال گذشته به ۱۶۵ میلیارد تومان رسید که بیانگر مشارکت گسترده مردم در امور خیرخواهانه است.

بابایی ادامه داد: با توجه به آغاز پویش «به عشق حسین(ع)» و استقبال همیشگی مردم نیکوکار استان، پیش‌بینی می‌شود میزان این کمک‌ها تا پایان سال جاری به ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد.

وی همچنین از واریز ۴۰ میلیارد تومان کمک مردمی از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و گفت: ماه محرم فرصت مناسبی برای ترویج فرهنگ احسان و دستگیری از نیازمندان است و امیدواریم با مشارکت بیشتر مردم، زمینه حمایت مؤثرتر از فرزندان یتیم و محسنین فراهم شود.

بابایی از خیران گلستانی دعوت کرد با پیوستن به پویش «به عشق حسین(ع)» در این حرکت خداپسندانه مشارکت کرده و در تأمین آینده فرزندان نیازمند سهیم شوند.