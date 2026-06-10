سید عبدالحکیم هاشمی نخل‌ابراهیمی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره نحوه نگهداری ذخایر طلای پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین طلا اظهار کرد: در سال‌های اخیر پلتفرم‌های آنلاین طلا توانسته‌اند نقش مؤثری در حفظ ارزش دارایی‌های خرد مردم ایفا کنند و بسیاری از خانواده‌ها از این بسترها برای سرمایه‌گذاری‌های کوچک و مقابله با آثار تورم استفاده می‌کنند. به همین دلیل هر تصمیمی که درباره فعالیت این پلتفرم‌ها اتخاذ می‌شود، باید با نگاه حمایت از حقوق مردم و تقویت اعتماد عمومی همراه باشد.

وی افزود: بر اساس ضوابط موجود، ذخایر طلای پلتفرم‌های آنلاین به‌صورت فیزیکی در بانک کارگشایی ذخیره می‌شوند تا اطمینان حاصل شود که معاملات انجام‌شده دارای پشتوانه واقعی هستند. اصل این موضوع که برای هر میزان فروش، طلای فیزیکی متناظر وجود داشته باشد، اقدامی مثبت و ضروری است و می‌تواند از بروز تخلفات احتمالی و خالی‌فروشی جلوگیری کند.

نماینده مردم میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد در مجلس ادامه داد: با این حال، موضوعی که نیازمند بازنگری است، تمرکز تمام این ذخایر در یک بانک و یک خزانه مشخص است. در همه نظام‌های اقتصادی پیشرفته تلاش می‌شود دارایی‌های راهبردی به‌صورت توزیع‌شده نگهداری شوند تا در صورت بروز مشکل، کل شبکه دچار آسیب نشود.

هاشمی نخل‌ابراهیمی با اشاره به اهمیت مدیریت ریسک در حوزه مالی گفت: وقتی ذخایر متعلق به میلیون‌ها کاربر تنها در یک محل نگهداری شود، به‌نوعی یک ریسک متمرکز ایجاد می‌شود. هرگونه اختلال عملیاتی، حادثه غیرمترقبه یا مشکل امنیتی می‌تواند آثار گسترده‌ای بر کل بازار داشته باشد. به همین دلیل توزیع ذخایر میان چند خزانه معتبر بانکی، اقدامی منطقی و منطبق با اصول مدیریت ریسک است.

وی تصریح کرد: در شرایط فعلی تمامی ذخایر طلای پلتفرم‌ها در بانک کارگشایی نگهداری می‌شود و این مسئله می‌تواند به یک گلوگاه عملیاتی تبدیل شود. اگر چند بانک واجد شرایط و دارای زیرساخت‌های لازم تحت نظارت بانک مرکزی امکان ارائه این خدمات را داشته باشند، هم امنیت دارایی‌های مردم افزایش می‌یابد و هم تاب‌آوری شبکه مالی کشور تقویت می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به موضوع رقابت در ارائه خدمات خزانه‌داری افزود: هر جا انحصار شکل بگیرد، به‌طور طبیعی انگیزه برای ارتقای کیفیت خدمات کاهش پیدا می‌کند. حضور چند بانک دارای صلاحیت می‌تواند رقابت سالمی را ایجاد کند که نتیجه آن بهبود استانداردهای امنیتی، افزایش سرعت ارائه خدمات و ارتقای رضایت کاربران خواهد بود.

وی با اشاره به نامه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره معرفی خزانه‌های متعدد برای نگهداری ذخایر طلای پلتفرم‌ها گفت: این رویکرد در راستای توزیع ریسک و افزایش امنیت اقتصادی قابل ارزیابی است. هر اقدامی که موجب کاهش تمرکز و افزایش پایداری زیرساخت‌های مالی شود، به نفع اقتصاد کشور و سرمایه‌های مردم خواهد بود.

هاشمی نخل‌ابراهیمی در پایان تأکید کرد: امروز موضوع صرفاً نگهداری طلا نیست، بلکه حفظ اعتماد عمومی به اقتصاد دیجیتال و صیانت از دارایی‌های مردم مطرح است. بانک مرکزی می‌تواند با حفظ نظارت کامل بر ذخایر و در عین حال استفاده از ظرفیت چند بانک معتبر، زمینه شکل‌گیری ساختاری رقابتی، امن و پایدار را فراهم کند؛ ساختاری که هم مانع خالی‌فروشی شود و هم از ایجاد انحصار و تمرکز بیش از حد جلوگیری کند.