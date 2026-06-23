اختلال در خدمات ۶ بانک کشور

به گزارش خبرنگار مهر، اطلاعات رسیده از سوی مخاطبان حاکی از آن است که خدماترسانی در بانکهای صادرات، ملی، توسعه صادرات، ملت، کشاورزی و تجارت با اختلال مواجه شده است؛ به گونهای که در برخی موارد، حتی انجام عملیات خرید با کارتهای بانکی نیز برای مشتریان امکانپذیر نیست.
این وضعیت سبب شده است که حجم تقاضای خدمات بانکی به سمت سایر بانکهای کشور سوق پیدا کند. این انتقال فشار، موجب شده است تا بانکهای دیگر نیز در راستای مدیریت منابع و پیشگیری از بروز اختلالات گستردهتر، محدودیتهایی را در ارائه خدمات خود اعمال کنند.
هنوز مقامات رسمی از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در اینباره اظهارنظر نکردهاند. با توجه به گسترده بودن این اختلالات و تأثیر مستقیم آن بر فعالیتهای مالی روزمره شهروندان، ضرورت دارد بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر، ضمن اطلاعرسانی دقیق، نسبت به شفافسازی دلایل بروز این مشکلات و ارائه راهکارهای فوری برای رفع آن اقدام کند.
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