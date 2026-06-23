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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۳

اختلال در خدمات ۶ بانک کشور

اختلال در خدمات ۶ بانک کشور

خدمات بانکی ۶ بانک بزرگ کشور مجدداً دچار اختلال شده و این موضوع باعث انتقال فشار تقاضا به سایر بانک‌ها و ایجاد محدودیت در شبکه بانکی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اطلاعات رسیده از سوی مخاطبان حاکی از آن است که خدمات‌رسانی در بانک‌های صادرات، ملی، توسعه صادرات، ملت، کشاورزی و تجارت با اختلال مواجه شده است؛ به گونه‌ای که در برخی موارد، حتی انجام عملیات خرید با کارت‌های بانکی نیز برای مشتریان امکان‌پذیر نیست.

این وضعیت سبب شده است که حجم تقاضای خدمات بانکی به سمت سایر بانک‌های کشور سوق پیدا کند. این انتقال فشار، موجب شده است تا بانک‌های دیگر نیز در راستای مدیریت منابع و پیشگیری از بروز اختلالات گسترده‌تر، محدودیت‌هایی را در ارائه خدمات خود اعمال کنند.

هنوز مقامات رسمی از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در این‌باره اظهارنظر نکرده‌اند. با توجه به گسترده بودن این اختلالات و تأثیر مستقیم آن بر فعالیت‌های مالی روزمره شهروندان، ضرورت دارد بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر، ضمن اطلاع‌رسانی دقیق، نسبت به شفاف‌سازی دلایل بروز این مشکلات و ارائه راهکارهای فوری برای رفع آن اقدام کند.

کد مطلب 6868938
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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    نظرات

    • حمید رضا IR ۱۴:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
      56 3
      پاسخ
      واقعا مملکت چه خبره همه چی بهم ریخته
    • مهرداد فرزین IR ۱۴:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
      23 1
      پاسخ
      السلام علیکم حداقل اگر کسانی در این مورد توضیح و دلگرمی هم بدهند خوب است دلیل این اختلالات واقعآ چه چیزی است یه چیزی این وسط مبهم است ..آن چیز چیست؟
    • مصطفی IR ۱۴:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
      49 1
      پاسخ
      به نظرم این هکرها باید برن رو قسمت تسهیلات هک کنند تا هرچی بدهی بانکی ملی رو داریم خود به خود صفر بشه نه اینکه حساب ها اختلال پیدا کنه
    • IR ۱۴:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
      47 2
      پاسخ
      چک داریم بخدا بیچاره مون کردین
    • IR ۱۵:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
      20 1
      پاسخ
      تو را به جان امام حسین هر چه زودتر اختلال بانکی را درست کنید بانک تجارت و صادرات و ملی را
    • تقی IR ۱۶:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
      19 1
      پاسخ
      بسته اینترنت هم نمیتونم شارژ کنم رفتم میوه برا بچم خریدم هرچی کارت کشیدم عمل نمیکرد کل همراه بانکا هم مختل میوه فروش آبرو برام نذاشت
    • هموطن IR ۱۶:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
      9 41
      پاسخ
      انشاالله مسئولین کشور این مشکل را هم مثل مشکلات دیگر حل خواهند کرد.باور بفرمائید

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