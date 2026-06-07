به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا، مصطفی تقوی با اشاره به تمرکز ویژه بانک بر جذب مشتریان تراز اول اکوسیستم فناوری کشور، از موفقیت در جذب و افتتاح حساب برای مجموعه‌ای از شرکت‌های بزرگ فین‌تک و پلتفرم‌های ملی خبر داد.

وی در این خصوص اظهار داشت: با تلاش‌های اداره کل بازاریابی و امور مشتریان، پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی، همکاری‌های استراتژیکی با شرکت‌های پیشرو از جمله جیبیت (ایوان رایان پیام)، زرین‌پال، زیبال، علی‌بابا، نوبیتکس، اسنپ و طلاسی آغاز شده که منجر به افتتاح حساب و تبادل عملیات مالی شده است.

تحقق مفهوم «سوپرمارکت مالی» با هم‌افزایی درون‌گروهی

تقوی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مجموعه بانک اشاره کرد و گفت: بنا بر تأکیدات مدیرعامل محترم بانک مبنی بر ارتقای سطح همکاری و هم‌افزایی میان بانک و شرکت‌های تابعه گروه مالی، نشست‌های هم‌اندیشی مستمری برگزار شده است.

در همین راستا، تمامی محصولات و خدمات قابل ارائه این شرکت‌ها به مدیریت‌های شعب سراسر کشور ابلاغ شده است.

وی تصریح کرد: هدف ما این است که از امکانات "سوپرمارکت مالی" بانک مسکن برای تقویت بانکداری شرکتی و جذب مشتریان جدید بهره‌برداری حداکثری صورت گیرد تا مشتریان بتوانند تمامی نیازهای مالی و سرمایه‌گذاری خود را به صورت یکپارچه دریافت کنند.

معاون امور شعب و بازاریابی بانک مسکن در پایان خاطرنشان کرد که برای اجرای دقیق راهبردهای تدوین شده، دوره‌های آموزشی و جلسات توجیهی برای کارکنان برگزار شده و کماکان در حال اقدام است. این مهم با هدف تسلط کامل همکاران بر ظرفیت‌های بازاریابی و شناخت دقیق ابزارهای نوین بانکداری صورت گرفته تا بدنه اجرایی بانک آمادگی کامل برای میزبانی از مشتریان بزرگ و ارائه مشاوره‌های تخصصی در حوزه بانکداری شرکتی را داشته باشد.