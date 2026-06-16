به گزارش خبرنگار مهر، مرادیگانه ظهر سه شنبه در مراسم اهدا این دمنده ها که با حضورمعاون مدیرکل منابع طبیعی استان، رئیس اداره جنگل، رئیس اداره منابع طبیعی دهلران بخشدار دشتعباس برگزار شد گفت: برای تأمین این تجهیزات ۸۵۰ میلیون تومان از محل اعتبارات دهیاریها اختصاص یافته است.
وی بیان داشت: در راستای ارتقای سطح آمادگی روستاها، تقویت زیرساختهای مدیریت بحران و افزایش توان عملیاتی دهیاریها در مواجهه با حوادث احتمالی این تعداد دمنده اطفای حریق خریداری شده است
معاون استاندار و فرماندار ویژه دهلران با اشاره به نقش دهیاریها در مدیریت اطفای حریق اشاره کرد و عنوان کرد: دهیاریها به عنوان نخستین مجموعههای خدماترسان در روستاها، در بسیاری از موارد پیش از حضور نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی ، آتشنشانی در محل حادثه حضور پیدا خواهند کرد تا نقش مؤثری در مهار بهموقع حوادث و جلوگیری از گسترش خسارات داشته باشد.
یگانه تصریح کرد: خرید و توزیع دمنده اطفای حریق با هدف افزایش سرعت عمل در کنترل و مهار آتشسوزیها، بهویژه در مراتع، اراضی کشاورزی مناطق روستایی در اختیار دهیاریها قرار گرفته است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دهلران افزود: قطعا دهیاریها میتواند در مواقع آتشسوزیها اقدامات اولیه و مؤثری را برای جلوگیری از توسعه حریق انجام دهند.
جلیل فرهادی گفت: باتوجه به وسعت شهرستان و فرارسیدن فصل تابستان برای پیشگیری از حریق نیازمند همکاری و همراهی مردم هستیم.
وی ضمن تقدیر از فرماندار و بخشدار در تخصیص اعتبار برای خرید دمنده اطفای حریق تصریح کرد: قطعا همکاری دهیاریها و مشارکت در اطفای حریق های احتمالی می تواند از تخریب اراضی ملی و خسارت به محیطزیست جلوگیری کند
وی عنوان کرد: ۶ تیم اطفای حریق در شهرستان دهلران برای آتشسوزیها احتمالی ساماندهی شدهاند
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