به گزارش خبرگزاری مهر، در پی کسب رتبه برتر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان البرز در سطح کشور، حجتالاسلام والمسلمین حاجعلیاکبری، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، و دکتر رضایی، دبیر ستاد امر به معروف کشور، به صورت جداگانه با ارسال پیامهایی از آیتالله حسینیهمدانی، رئیس ستاد امر به معروف استان البرز، تقدیر و تشکر کردند.
در متن این پیامها، ضمن قدردانی از تلاشها و مجاهدتهای مجموعه ستاد امر به معروف استان البرز، بر نقش مؤثر حمایتها، هدایتها، رویکرد جهادی، اهتمام ویژه، مدیریت حکیمانه، و همچنین تعامل و همافزایی صمیمانه آیتالله حسینیهمدانی با مجموعه ستاد استان تأکید شده است.
در این پیامها آمده است که موفقیت امروز ستاد امر به معروف البرز، مرهون این رویکرد مؤثر و هماهنگ بوده و این توفیق، حاصل تلاش جمعی و مدیریت مبتنی بر نگاه انقلابی و مسئولانه است.
در پایان این برنامه نیز حجتالاسلام محمدی، رئیس ستاد امر به معروف شهرستان فردیس، حجتالاسلام دربانی، رئیس ستاد امر به معروف شهرستان چهارباغ، و حجتالاسلام حمزهلویی، مدیر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان البرز، لوحهای تقدیر و هدایای مربوطه را اهدا کردند.
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