یزد میزبان مسابقات اسکواش قهرمانی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هیئت اسکواش استان یزد، مسابقات قهرمانی اسکواش کشور در ردههای سنی کمتر از ۱۷ و ۱۹ سال پسران با حضور ورزشکارانی از استانهای مختلف کشور در یزد آغاز شد.
این رقابتها در سالن کوثر یزد برگزار میشود و ورزشکاران ردههای سنی کمتر از ۱۷ و ۱۹ سال برای کسب عناوین برتر با یکدیگر رقابت میکنند.
در این دوره، استان یزد با ۱۰ ورزشکار بیشترین تعداد شرکتکننده را در میان استانهای حاضر دارد و پس از آن تهران با ۹، لرستان با ۶ و البرز با پنج ورزشکار در ردههای بعدی قرار دارند.
همچنین خراسان جنوبی، خوزستان، گیلان و خراسان رضوی هر کدام با چهار ورزشکار، زنجان، سمنان، مرکزی و اصفهان هر کدام با سه ورزشکار و فارس با دو ورزشکار در این مسابقات حضور دارند.
این رقابتها تا ۲۰ شهریورماه در سالن کوثر یزد ادامه خواهد داشت.
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