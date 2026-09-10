حامد دارابی نخستین رئیس هیئت پارادوومیدانی کرمانشاه شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات رئیس هیئت پارادوومیدانی استان کرمانشاه با حضور اعضای مجمع برگزار شد و حامد دارابی به عنوان تنها نامزد ریاست این هیئت، برنامه‌های خود برای چهار سال آینده را ارائه کرد.

در ادامه این مجمع، فرآیند رأی‌گیری برای انتخاب رئیس هیئت پارادوومیدانی استان کرمانشاه آغاز شد و اعضای حاضر در مجمع آرای خود را به صندوق انداختند.

پس از پایان رأی‌گیری و شمارش آرا، حامد دارابی موفق شد هر ۱۸ رأی مأخوذه را به دست آورد و با کسب ۱۸ رأی موافق، ریاست هیئت پارادوومیدانی استان کرمانشاه را بر عهده بگیرد.

بر این اساس، دارابی به عنوان نخستین رئیس هیئت پارادوومیدانی استان کرمانشاه انتخاب شد و به مدت چهار سال سکان هدایت این هیئت تازه‌تأسیس را در اختیار خواهد داشت.

مجمع انتخابات ریاست هیئت پارادوومیدانی استان کرمانشاه دارای ۲۰ عضو بود که از این تعداد، ۱۸ عضو در جلسه مجمع حضور داشتند و در فرآیند رأی‌گیری شرکت کردند.

انتخاب نخستین رئیس هیئت پارادوومیدانی استان کرمانشاه، آغاز دوره چهار ساله فعالیت مدیریتی این هیئت و برنامه‌ریزی برای توسعه و ساماندهی این رشته در استان به شمار می‌رود.