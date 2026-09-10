آرامش گمشده بشر امروز در گرو تقویت ایمان است

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه انسان موجودی دو بُعدی و برخوردار از ابعاد جسمانی و روحانی است، اظهار کرد: انسان در مسیر تکامل خود می‌تواند به بالاترین مراتب کمال برسد و در صورت انتخاب مسیر نادرست نیز به سمت انحطاط حرکت کند و انتخاب این مسیر در اختیار خود انسان است.

وی با بیان اینکه یکی از بزرگ‌ترین گمشده‌های بشر امروز، احساس حال خوب و آرامش در مسیر زندگی است، افزود: انسان امروز ممکن است از ابزارهای آسایش، رفاه و امکانات مادی بسیاری برخوردار باشد، اما زمانی که به دل خود مراجعه می‌کند، احساس کند آرامش واقعی ندارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس ادامه داد: خداوند به عنوان خالق انسان، سازوکار زندگی و نسخه سعادت و خوشبختی او را ترسیم کرده و برای آرامش انسان نیز نسخه ارائه داده است؛ چنانکه در قرآن کریم می‌فرماید «الا بذکر الله تطمئن القلوب».

حجت الاسلام ولدان با تأکید بر اینکه ذکر خداوند باید با توجه و طمأنینه همراه باشد، گفت: انسان امروز گاهی برای رسیدن به آرامش به عرفان‌های کاذب یا راهکارهای صرفاً مادی پناه می‌برد، در حالی که پیش از هر چیز باید به یک داروخانه معنوی مراجعه کرد و قرآن را به عنوان نسخه شفابخش و آرامش‌بخش مورد توجه قرار داد.

پیوند ایمان، اراده و آرامش روان

وی با بیان اینکه میان ایمان، اراده و آرامش اعصاب انسان ارتباط مستقیمی وجود دارد، افزود: هر اندازه انسان خدا را در برنامه‌های زندگی خود جای دهد، آرامش بیشتری در وجود او شکل می‌گیرد و ایمان می‌تواند زمینه‌ساز آرامش پایدار در زندگی باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به مفهوم «قلب حرم خداست»، اظهار کرد: اگر انسان خدا را در دل خود جای دهد، این ارتباط معنوی می‌تواند منشأ آرامش و اطمینان او در برابر مشکلات و سختی‌های زندگی باشد.

شیراز؛ پیوند دین، هنر و حماسه

حجت الاسلام ولدان با اشاره به ظرفیت‌های معنوی و فرهنگی شیراز گفت: شیراز شهری با پیشینه دین، هنر و حماسه است و این سه مؤلفه می‌تواند زمینه‌ساز حال خوش و زندگی سعادتمندانه مردم این شهر باشد.

وی افزود: دین، همان ایمان است و ایمان در زندگی انسان آرامش ایجاد می‌کند. در خانواده‌هایی که ایمان در روابط میان همسران، والدین و فرزندان، همسایگان و بستگان نقش دارد، آرامش بیشتری حاکم است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس هنر را نیز جلوه‌ای از زیبایی دانست و گفت: خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد؛ اگر انسان نگاه هنرمندانه‌ای به زندگی داشته باشد، حتی در رفتار و گفتار روزمره خود می‌تواند زیبایی ایجاد کند.

حجت الاسلام ولدان حماسه را سومین ضلع این منظومه دانست و اظهار کرد: حماسه یعنی روح ایستادگی و اینکه انسان بتواند از دل تهدیدها فرصت ایجاد کند؛ همان‌گونه که در قرآن کریم آمده است «ان مع العسر یسرا».

وی ادامه داد: مردم شیراز و فارس این روحیه را در پیشینه تاریخی خود دارند و می‌توانند در دل سختی‌ها، خوشبختی و فرصت ایجاد کنند؛ مردمانی که با حال خوش زندگی خود را زیباتر ترسیم کرده‌اند.

آرامش جان در کنار آسایش جسم

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با بیان اینکه آرامش جان و آسایش جسم باید در کنار یکدیگر قرار گیرند، گفت: اگر انسان دل آرامی داشته باشد، زمینه داشتن حال خوب جسمانی و زندگی بهتر نیز فراهم می‌شود.

حجت الاسلام ولدان با اشاره به موضوع حکمرانی خوب در زندگی فردی و اجتماعی افزود: اگر انسان باور داشته باشد که همواره در محضر خداوند است، رفتار خود را نیز بر همین اساس تنظیم می‌کند و یکی از نتایج آن، شفافیت و مسئولیت‌پذیری در زندگی است.

وی با اشاره به نقش عقل در مدیریت رفتار انسان اظهار کرد: انسان باید بر اعضای بدن و رفتار خود حکمرانی داشته باشد و عقل همان ابزاری است که به انسان امکان می‌دهد مسیر بندگی و ارتباط خود با خداوند را تقویت کند.

امید به خدا؛ پشتوانه آرامش در سختی‌ها

حجت الاسلام ولدان با بیان اینکه انسان نباید خود را تنها در چارچوب زندگی مادی تعریف کند، گفت: اگر انسان باور داشته باشد که خدایی دارد، آخرتی در پیش است و به غیب ایمان داشته باشد، همین باور می‌تواند از بهترین عوامل آرامش‌بخش جان او باشد.

وی افزود: انسانی که به این آرامش برسد، حتی در اوج مشکلات نیز می‌تواند با طمأنینه، وقار و آرامش رفتار کند؛ چراکه آرامش درونی انسان در رفتار بیرونی او نمایان می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در ادامه با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی و معنوی رهبر شهید اظهار کرد: در اوج فتنه‌ها و نگرانی‌ها، ایشان با آرامش و طمأنینه سخن می‌گفتند و همین آرامش نشان‌دهنده عمق ارتباط انسان با خداوند بود.

حجت الاسلام ولدان خاطرنشان کرد: انسان اگر بتواند بر نفس و رفتار خود حاکمیت پیدا کند و عمارت دل خویش را بر پایه ایمان و ارتباط با خداوند بنا کند، می‌تواند به آرامش حقیقی در زندگی فردی و اجتماعی دست یابد.