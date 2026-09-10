به گزارش خبرنگار مهر، امین درخشان ظهر پنجشنبه در اختتامیه چهارمین جشنواره ملی تئاتر رضوی در یاسوج، با اشاره به تجربه برگزاری تئاتر خیابانی در سطح کشور و استان، اظهار کرد: یکی از ویژگیهای مهم تئاتر خیابانی این است که هنر را از سالنها به میان مردم میآورد و زمینه ارتباط مستقیم جامعه با هنرمندان و آثار هنری را فراهم میکند.
وی استقبال مردم از اجرای برنامههای این جشنواره را قابل توجه دانست و افزود: برگزاری جشنواره ملی تئاتر رضوی با موضوع فرهنگ رضوی و در چارچوب برنامههای بنیاد بینالمللی امام رضا(ع)، اقدامی ارزشمند و شایسته تقدیر است.
هنر دینی؛ ظرفیتی برای ترویج کرامت و مهربانی
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ظرفیت هنر دینی برای تقویت ارزشهای اجتماعی، بیان کرد: هنر میتواند مفاهیمی همچون کرامت، مهربانی و عطوفت را به شیوهای اثرگذار در جامعه گسترش دهد.
درخشان تصریح کرد: زمانی که مفاهیم دینی در قالبهای هنری و متناسب با زبان و ذائقه جامعه ارائه شوند، مخاطب ارتباط عمیقتر و ماندگارتری با این مفاهیم برقرار میکند.
مقابله هنری با دینستیزی
وی با اشاره به آنچه دینستیزی را یکی از تهدیدهای دشمنان عنوان کرد، گفت: در چنین شرایطی باید از ظرفیت تولید محتوای هنری و قالبهای مختلف هنری برای مقابله با این معضل استفاده کنیم.
درخشان افزود: هنر میتواند مفاهیم دینی و فرهنگی را به شکلی جذاب و قابل فهم به نسلهای مختلف منتقل کند و در تقویت باورها و سرمایه فرهنگی جامعه نقشآفرین باشد.
قدردانی از هنرمندان استانهای مختلف
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد در ادامه از حضور و تلاش هنرمندان شرکتکننده در چهارمین جشنواره ملی تئاتر رضوی قدردانی کرد و گفت: هنرمندانی از استانهای خوزستان، خراسان، اصفهان، تهران، بوشهر، همدان و کهگیلویه و بویراحمد در این رویداد حضور داشتند که مشارکت آنها به غنای جشنواره کمک کرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی و هنری استان، از اجرای برنامههای متفاوت هنری در آینده خبر داد و بر استمرار حمایت از رویدادهای فرهنگی و هنری و حضور هنر در متن جامعه تأکید کرد.
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