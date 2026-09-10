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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۰۴

هنر خیابانی سرمایه اجتماعی می‌سازد؛ تئاتر دینی علیه دین‌ستیزی

هنر خیابانی سرمایه اجتماعی می‌سازد؛ تئاتر دینی علیه دین‌ستیزی

یاسوج- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: حضور هنر در میان مردم و استفاده از ظرفیت تئاتر خیابانی می‌تواند پیوندی عمیق میان هنر، فرهنگ و سرمایه اجتماعی ایجاد کند.

به گزارش خبرنگار مهر، امین درخشان ظهر پنجشنبه در اختتامیه چهارمین جشنواره ملی تئاتر رضوی در یاسوج، با اشاره به تجربه برگزاری تئاتر خیابانی در سطح کشور و استان، اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های مهم تئاتر خیابانی این است که هنر را از سالن‌ها به میان مردم می‌آورد و زمینه ارتباط مستقیم جامعه با هنرمندان و آثار هنری را فراهم می‌کند.

وی استقبال مردم از اجرای برنامه‌های این جشنواره را قابل توجه دانست و افزود: برگزاری جشنواره ملی تئاتر رضوی با موضوع فرهنگ رضوی و در چارچوب برنامه‌های بنیاد بین‌المللی امام رضا(ع)، اقدامی ارزشمند و شایسته تقدیر است.

هنر دینی؛ ظرفیتی برای ترویج کرامت و مهربانی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ظرفیت هنر دینی برای تقویت ارزش‌های اجتماعی، بیان کرد: هنر می‌تواند مفاهیمی همچون کرامت، مهربانی و عطوفت را به شیوه‌ای اثرگذار در جامعه گسترش دهد.

درخشان تصریح کرد: زمانی که مفاهیم دینی در قالب‌های هنری و متناسب با زبان و ذائقه جامعه ارائه شوند، مخاطب ارتباط عمیق‌تر و ماندگارتری با این مفاهیم برقرار می‌کند.

مقابله هنری با دین‌ستیزی

وی با اشاره به آنچه دین‌ستیزی را یکی از تهدیدهای دشمنان عنوان کرد، گفت: در چنین شرایطی باید از ظرفیت تولید محتوای هنری و قالب‌های مختلف هنری برای مقابله با این معضل استفاده کنیم.

درخشان افزود: هنر می‌تواند مفاهیم دینی و فرهنگی را به شکلی جذاب و قابل فهم به نسل‌های مختلف منتقل کند و در تقویت باورها و سرمایه فرهنگی جامعه نقش‌آفرین باشد.

قدردانی از هنرمندان استان‌های مختلف

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد در ادامه از حضور و تلاش هنرمندان شرکت‌کننده در چهارمین جشنواره ملی تئاتر رضوی قدردانی کرد و گفت: هنرمندانی از استان‌های خوزستان، خراسان، اصفهان، تهران، بوشهر، همدان و کهگیلویه و بویراحمد در این رویداد حضور داشتند که مشارکت آنها به غنای جشنواره کمک کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان، از اجرای برنامه‌های متفاوت هنری در آینده خبر داد و بر استمرار حمایت از رویدادهای فرهنگی و هنری و حضور هنر در متن جامعه تأکید کرد.

کد مطلب 6943122

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