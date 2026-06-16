به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی عصر سه شنبه در دیدار با اعضای واحد خواهران ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات به همراه تعدادی از موکب داران خواهر (در تجمعات شبانه) در دفتر امام جمعه شهرستان گناوه در سخنانی با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش، ماه محرم را ماه پیوند عشق، معرفت، شور و شعور حسینی دانست و اظهار کرد: حادثه عاشورا یک دانشگاه بزرگ انسان‌ساز است که در همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی می‌تواند راهگشای انسان‌ها باشد.

وی با قدردانی از خدمات خادمان اهل‌بیت (ع) به ویژه بانوان فعال در مواکب و برنامه‌های فرهنگی، گفت: حضور مؤثر و مجاهدانه مردم، هیئت‌های مذهبی و مواکب در عرصه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی، به‌ویژه در شرایط حساس کنونی کشور، موجب تقویت روحیه امید، انسجام ملی و ناامیدی دشمنان شده است.

امام جمعه گناوه با اشاره به اهداف نهضت عاشورا افزود: مهم‌ترین پیام قیام امام حسین (ع) مقابله با ظلم، استکبار و فساد و ایستادگی در برابر حاکمان ستمگر بود و حضرت سیدالشهدا (ع) حاضر نشد با حکومت ظلم و انحراف بیعت کند و این درس بزرگ امروز نیز چراغ راه ملت‌های آزاده جهان است.

وی با تأکید بر نقش بانوان در تداوم پیام عاشورا خاطرنشان کرد: زنان مؤمن و انقلابی ایران اسلامی با الگوگیری از حضرت زینب کبری (س)، همواره در صحنه‌های مختلف نقش‌آفرینی کرده‌اند و در دفاع از ارزش‌های اسلامی و انقلابی حضوری اثرگذار داشته‌اند.

حجت الاسلام رکنی حسینی با بیان اینکه نهضت امام حسین (ع) همچنان بر تارک تاریخ می‌درخشد، اظهار داشت: عاشورا علاوه بر پیام مبارزه با ظلم، پیامد بزرگی نیز برای بشریت داشته و آن نجات انسان‌ها از طریق تمسک به مکتب اهل‌بیت (ع) است. هر کس در مسیر سیدالشهدا (ع) قرار گیرد و به کشتی نجات آن حضرت تمسک جوید، به سعادت و رستگاری خواهد رسید.

وی با اشاره به تلاش دشمنان در طول تاریخ برای محو نام و یاد امام حسین (ع)، افزود: با وجود همه دشمنی‌ها، نور سیدالشهدا (ع) روز به روز فروزان‌تر شده و امروز میلیون‌ها عاشق در سراسر جهان در مسیر محبت و ولایت آن حضرت گام برمی‌دارند.

امام جمعه گناوه همچنین با اشاره به روایات مربوط به آغاز ماه محرم، این ایام را فرصت ارزشمندی برای دعا، خودسازی و تقویت بنیان خانواده دانست و بر ضرورت توجه به مسئله جوانی جمعیت و تربیت نسل مؤمن و انقلابی تأکید کرد.

نقش بی‌بدیل حضرت زینب (س) در تبیین و ماندگاری نهضت عاشورا

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تجلیل از شهدا، رزمندگان اسلام، جبهه مقاومت و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: ملت ایران با الهام از فرهنگ عاشورا و روحیه ایثار و مقاومت توانسته است در برابر توطئه‌ها و فشارهای دشمنان ایستادگی کرده و آنان را در دستیابی به اهدافشان ناکام بگذارد.

حجت الاسلام رکنی حسینی نقش بی‌بدیل حضرت زینب (س) در تبیین و ماندگاری نهضت عاشورا را یادآور شد و گفت: اگر پیام‌رسانی حضرت زینب (س) پس از واقعه کربلا نبود، ابعاد این حماسه عظیم به درستی برای تاریخ تبیین نمی‌شد. امروز نیز همه ما وظیفه داریم پیام شهدا و آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نسل‌های آینده منتقل کنیم.

وی در پایان با دعوت حاضران به دعا برای سلامتی و طول عمر رهبر معظم انقلاب اسلامی، عزت و اقتدار روزافزون نظام اسلامی و پیروزی جبهه مقاومت، از تلاش‌ها و خدمات اعضای ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات شهرستان گناوه تقدیر و تشکر کرد.

در ابتدای این نشست، ضرغام مردانی، رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات شهرستان گناوه، ضمن تسلیت فرارسیدن ماه محرم، گزارشی از فعالیت‌ها، برنامه‌ها و اقدامات انجام‌شده توسط ستاد و واحد خواهران ارائه کرد.

در ادامه، تعدادی از بانوان فعال در این مجموعه به بیان دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها، پیشنهادها و مسائل مرتبط با فعالیت‌های فرهنگی و خدمت‌رسانی در حوزه عتبات عالیات پرداختند.