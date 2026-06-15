به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی دوشنبه شب در نخستین شب ماه محرم در جمع عزاداران حسینی مسجد جامع گناوه، با تسلیت فرارسیدن ماه عزای حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، فرماندهان شهید و شهدای اخیر کشور، اظهار کرد: خداوند متعال را شاکریم که بار دیگر توفیق حضور در ماه محرم و عزاداری سید و سالار شهیدان را به ما عنایت فرمود تا در مکتب انسان‌ساز عاشورا درس ایثار، مقاومت و آزادگی بیاموزیم.

امام جمعه گناوه با اشاره به شرایط ویژه محرم امسال افزود: محرم امسال با سال‌های گذشته تفاوت‌هایی دارد و در حالی به استقبال این ماه می‌رویم که جمعی از خادمان انقلاب اسلامی و مدافعان عزت و استقلال کشور به ویژه امام شهید امت در میان ما نیستند، اما بی‌تردید روح مطهر شهدا در مجالس عزای حسینی حضور داشته و ناظر بر این محافل نورانی هستند.

وی با استناد به آیه شریفه «یُرِیدُونَ لِیُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ»، نهضت عاشورا را مصداق کامل نور الهی دانست و گفت: در طول تاریخ، حوادث، جنگ‌ها،نهضت ها و انقلاب‌های فراوانی رخ داده که به مرور زمان به فراموشی سپرده شده‌اند، اما حادثه کربلا و قیام امام حسین (ع) نه تنها فراموش نشده، بلکه با گذشت قرن‌ها همچنان زنده، پویا و الهام‌بخش ملت‌ها است و هرگز فراموش نخواهد شد و در تاریخ بشریت جاودانه خواهد ماند.

حجت‌الاسلام رکنی حسینی رمز ماندگاری و دوام نهضت عاشورا و نام امام حسین (ع) را اراده و مشیت و لطف الهی عنوان کرد و افزود: دشمنان اسلام از همان روز عاشورا تاکنون تلاش‌های فراوانی برای خاموش کردن این نور الهی انجام داده‌اند؛ از جنایات بی‌سابقه در کربلا گرفته تا تخریب مکرر بارگاه مطهر سیدالشهدا (ع) در دوران حکومت‌های مختلف، اما همه این توطئه‌ها ناکام مانده است و نهضت عاشورا و نام امام حسین (ع) برای همیشه ماندگار ماند و بر تارک تاریخ می درخشد.

وی ادامه داد: اگر چه دشمن در میدان نظامی و ظاهری توانست امام حسین (ع) و یاران باوفایش را به شهادت برساند، اما در حقیقت پیروز واقعی میدان کربلا، جبهه حق و کاروان حسینی و سالار شهیدان (ع) بود؛ زیرا پیام عاشورا پس از شهادت امام حسین (ع) در دل تاریخ ماندگار شد و وجدان‌های بیدار را در طول قرون و اعصار متحول ساخت.

امام جمعه گناوه با بیان اینکه عاشورا دو پیام بزرگ برای بشریت دارد، تصریح کرد: نخستین پیام عاشورا، دفاع از اسلام، عدالت، قرآن و مبارزه با ظلم و استکبار است و دومین پیامد آن، تحول و بازگشت انسان‌ها به مسیر هدایت الهی است؛ همان مسیری که بسیاری از انسان‌ها در طول تاریخ با تأثیر از نهضت حسینی در آن قرار گرفتند.

وی با اشاره به نمونه‌هایی از اراده الهی در تاریخ انبیا، خاطرنشان کرد: همان‌گونه که خداوند حضرت موسی (ع) را با وجود همه تلاش‌های فرعون حفظ کرد و حضرت ابراهیم (ع) را از آتش نجات داد، اراده الهی نیز بر ماندگاری نام و راه امام حسین (ع) تعلق گرفته است و هیچ قدرتی توان مقابله با این مشیت الهی را ندارد.

دشمنان در برابر اراده ملت ایران خورده اند

حجت‌الاسلام رکنی حسینی تأکید کرد: امروز نیز دشمنان انقلاب اسلامی با تمام توان درصدد تضعیف فرهنگ مقاومت و ارزش‌های اسلامی هستند، اما همان‌گونه که نتوانستند نام و راه امام حسین (ع) را از بین ببرند، در برابر اراده ملت مؤمن ایران اسلامی و فرهنگ عاشورایی آنها نیز شکست خورده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به فضیلت نخستین روز ماه محرم اشاره کرد و با نقل روایتی از امام رضا (ع) گفت: روز اول محرم از روزهای پرفضیلت سال است و براساس روایات، دعا در این روز مورد اجابت الهی قرار می‌گیرد؛ همان‌گونه که دعای حضرت زکریا (ع) در این روز مستجاب شد.

امام جمعه گناوه همچنین با گرامیداشت یاد حضرت مسلم بن عقیل (ع)، نخستین شهید نهضت حسینی، اظهار کرد: حضرت مسلم نمونه‌ای از وفاداری، بصیرت و ایثار در راه ولایت بود و با وجود تنهایی و غربت، تا آخرین لحظه بر عهد خود با امام حسین (ع) استوار ماند.

وی با اشاره به غربت حضرت مسلم بن عقیل (ع) و مظلومیت خاندان اهل‌بیت (ع) در واقعه عاشورا، بر ضرورت شناخت عمیق‌تر ابعاد قیام حسینی تأکید کرد و افزود: محرم فرصت مناسبی برای بازخوانی درس‌های عاشورا و تقویت روحیه مقاومت، ایثار و ولایتمداری در جامعه اسلامی است.

حجت‌الاسلام رکنی حسینی در پایان با دعا برای تعجیل در فرج حضرت ولی‌عصر (عج)، سلامتی رهبر معظم انقلاب اسلامی، عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران و پیروزی جبهه مقاومت، از خداوند متعال خواست توفیق عزاداری خالصانه، معرفت حسینی و بهره‌مندی از شفاعت سیدالشهدا (ع) را نصیب همه مؤمنان و عزاداران قرار دهد.