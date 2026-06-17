افزایش اعتبارات مرمت مسجد مهرآباد بناب؛ پیگیری ثبت جهانی کباب ساطوری

به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی و پیگیری وضعیت مسجد تاریخی مهرآباد بناب با حضور محمدحسین قلعهای فرماندار بناب، حجتالاسلام محمد باقری بنابی نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی، وحید نواداد معاون میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان شرقی و جمعی از مسئولان شهرستان صبح چهارشنبه برگزار شد.
در این نشست، حاضران بر ضرورت حفاظت، مرمت و معرفی هرچه بیشتر آثار تاریخی و فرهنگی بناب تأکید کرده و وحید نواداد از افزایش اعتبارات مرمت مسجد تاریخی مهرآباد بناب و تشکیل تیم ویژه برای پیگیری پرونده ثبت جهانی کباب ساطوری این شهرستان خبر داد.
معاون میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان شرقی با اشاره به روند پیگیری ثبت جهانی کباب ساطوری بناب اظهار کرد: طی سالهای اخیر با پیگیریهای مستمر نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی، حمایت مسئولان استانی و همکاری وزارت میراثفرهنگی، مطالعات تخصصی مربوط به این اثر ناملموس انجام شده و پرونده آن در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: فرآیند ثبت جهانی آثار در سازمان یونسکو در سالهای اخیر پیچیدهتر و تخصصیتر شده است؛ بهطوری که سهمیه بررسی پروندهها که پیشتر بهصورت سالانه انجام میشد، اکنون در بازههای زمانی دوساله مورد ارزیابی قرار میگیرد.
نواداد ادامه داد: با وجود این محدودیتها، تیم ویژهای برای تکمیل و پیگیری پرونده ثبت جهانی کباب ساطوری بناب تشکیل شده و تمامی ظرفیتهای موجود برای تسریع در روند ثبت این میراث ارزشمند بهکار گرفته شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیتهای تاریخی مسجد مهرآباد بناب اشاره کرد و گفت: این بنای تاریخی با برخورداری از پیشینه ارزشمند، معماری شاخص چوبی، تزئینات هنری و ویژگیهای منحصر به فرد دوره صفویه، از ظرفیتهای قابل توجهی برای ثبت در فهرست آثار شاخص ملی و حتی جهانی برخوردار است.
معاون میراثفرهنگی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: بر اساس مستندات موجود، مسجد تاریخی مهرآباد یکی از بناهای ارزشمند منطقه به شمار میرود که با تکمیل مطالعات تخصصی و فراهم شدن زیرساختهای لازم، میتواند در مسیر معرفی و ثبت در سطوح ملی و بینالمللی قرار گیرد.
در این جلسه همچنین بر تسریع روند مرمت، حفاظت و ساماندهی مسجد تاریخی مهرآباد، جذب اعتبارات بیشتر و بهرهگیری از ظرفیتهای گردشگری و فرهنگی شهرستان بناب برای معرفی هرچه بهتر این اثر تاریخی تأکید شد.
مسئولان حاضر در نشست ابراز امیدواری کردند با تداوم حمایتها و تأمین اعتبارات مورد نیاز، زمینه حفظ و احیای آثار تاریخی شهرستان بناب و معرفی هرچه بیشتر ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری این منطقه در سطح کشور و عرصههای بینالمللی فراهم شود.
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