دیناری: شیروان ظرفیت تبدیل شدن به قطب گردشگری را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دیناری عصر سهشنبه در نشست تخصصی فعالان گردشگری با رویکرد سرمایهگذاری که در سالن هتل رضا شیروان برگزار شد، اظهار کرد: شیروان یکی از شهرستانهای دارای قابلیت در سه حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است که ۴۰۰ تخت گردشگری فعال و ۶ پروژه در دست احداث دارد.
وی افزود: شیروان جزو دو شهرستان برتر استان در حوزه صنایع دستی است و هنرمندان صنایع دستی این شهرستان در سال ۱۴۰۴ موفق به کسب مهر اصالت شدهاند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی با تأکید بر لزوم حضور هنرمندان و فعالان حوزه گردشگری در دورههای توانمندسازی و آموزشی گفت: راه اصلی فروش محصولات صنایع دستی، اتصال به حوزه گردشگری است و میزبانی شایسته نیز در توسعه این بخش نقش مؤثری دارد.
وی بیان کرد: حدود هزار صنعتگر برای دریافت تسهیلات تبصره ۱۵ اقدام کردهاند و شیروان بیشترین تعداد معرفی برای پرداخت این تسهیلات را به خود اختصاص داده است.
دیناری تصریح کرد: تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری نیز به متقاضیان شهرستان شیروان پرداخت شده است.
فرماندار شیروان نیز در این نشست با اشاره به ظرفیتهای مغفول این شهرستان گفت: عبور سالانه میلیونها مسافر از شیروان با برنامهریزی دقیق میتواند به موتور محرک اقتصادی منطقه تبدیل شود.
وی افزود: تنوع جاذبههای این شهرستان از جمله ارگ نادری، غارهای هنامه و دیگر ظرفیتهای تاریخی و طبیعی، نشاندهنده پتانسیل بالای شیروان در حوزه گردشگری است که نیازمند معرفی هوشمندانه و توسعه زیرساختهای پذیرایی است.
مهدی احمدی احیای هنرهای بومی منطقه را نوعی جهاد فرهنگی دانست و عنوان کرد: با تشکیل کارگروه دائمی گردشگری با حضور بخش خصوصی، میراث فرهنگی و دهیاریها میتوان زمینه رونق پایدار شهرستان را فراهم کرد.
در پایان این مراسم از جمعی از هنرمندان منتخب تقدیر شد.
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