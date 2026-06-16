خرید ۵۵ هزار تن گندم و تولید ۲۹ هزار تن ماهی در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا فرازی عصر سه‌شنبه در نشست با اصحاب رسانه به مناسبت هفته جهاد کشاورزی، با اشاره به نقش رسانه‌ها در توسعه و پیشرفت جامعه اظهار کرد: رسانه‌ها چشم و گوش بینای مردم هستند و با نقدهای سازنده می‌توانند در اصلاح روندها و ارتقای عملکرد دستگاه‌های اجرایی نقش مؤثری ایفا کنند.

وی با بیان اینکه تأمین امنیت غذایی از مهم‌ترین مأموریت‌های وزارت جهاد کشاورزی است، افزود: در ماه‌های گذشته و در شرایط خاص کشور، با برنامه‌ریزی و ذخیره‌سازی مناسب، کالاهای اساسی بدون هیچ‌گونه کمبود و اختلال در اختیار مردم قرار گرفت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: ذخایر استراتژیک استان در شرایط بحرانی حفظ شد و حتی یک کیلوگرم از این ذخایر مصرف نشد که نشان‌دهنده آمادگی کامل در حوزه تأمین امنیت غذایی است.

تأمین کامل نیاز بازار بدون واردات مرغ

فرازی با اشاره به وضعیت تولید مرغ در استان و کشور گفت: در طول این مدت هیچ نیازی به واردات مرغ ایجاد نشد و نیاز بازار از طریق تولید داخلی تأمین شد.

وی ادامه داد: سال گذشته بخشی از تولید مرغ استان به‌صورت منجمد ذخیره‌سازی شد و در زمان نیاز برای تنظیم بازار مورد استفاده قرار گرفت که این اقدام نقش مهمی در کنترل بازار داشت.

افزایش ۱۰ درصدی توزیع کود شیمیایی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد از توزیع بیش از ۲۲ هزار و ۶۰۰ تن انواع کود شیمیایی در استان خبر داد و افزود: این میزان نسبت به سال قبل حدود ۱۰ درصد افزایش داشته و تمامی سهمیه اختصاص یافته به استان جذب و توزیع شده است.

وی بیان کرد: توزیع این حجم از نهاده‌های کشاورزی موجب شد بهره‌برداران کمترین دغدغه را در تأمین نیازهای تولیدی خود داشته باشند.

رشد چشمگیر اعتبارات بخش کشاورزی

فرازی از افزایش قابل توجه اعتبارات بخش کشاورزی استان خبر داد و گفت: اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این بخش از ۲۲۶ میلیارد تومان در سال گذشته به ۵۸۰ میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافت.

وی افزود: سهم بخش کشاورزی از اعتبارات استانی که در سال‌های اخیر روند کاهشی داشت، امسال به حدود ۱۴ درصد رسید که نشان‌دهنده توجه ویژه دولت و مدیریت استان به این حوزه است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با قدردانی از حمایت‌های استاندار و نمایندگان استان، به ویژه در جذب اعتبارات ملی، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از این اعتبارات در حوزه زیرساخت‌های آب و خاک و توسعه طرح‌های تولیدی هزینه خواهد شد.

پرداخت ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات توسعه‌ای

فرازی با اشاره به مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان اظهار کرد: پرداخت پنج هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای بخش کشاورزی از سوی بانک‌های عامل مصوب شد.

وی ادامه داد: این تسهیلات در بخش‌هایی همچون گلخانه‌ها، دامداری‌ها، مرغداری‌ها و صنایع وابسته هزینه خواهد شد و می‌تواند زمینه جهش تولید در استان را فراهم کند.

خرید ۵۵ هزار تن گندم از کشاورزان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به روند خرید تضمینی گندم گفت: تاکنون بیش از ۵۵ هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شده و بخش عمده برداشت در مناطق گرمسیری به پایان رسیده است.

وی افزود: با توجه به شرایط مناسب بارندگی در سال زراعی جاری، میزان تولید نسبت به سال گذشته بهبود یافته و بخش مهمی از نیاز استان از محل تولید داخلی تأمین خواهد شد.

جذب کامل اعتبارات مکانیزاسیون کشاورزی

فرازی از جذب کامل اعتبارات مکانیزاسیون کشاورزی خبر داد و گفت: بیش از ۲۰۸ میلیارد تومان تسهیلات در این بخش جذب شد که نقش مهمی در ارتقای ضریب مکانیزاسیون و افزایش بهره‌وری تولید داشته است.

وی اضافه کرد: استان کهگیلویه و بویراحمد در جذب این اعتبارات جزو استان‌های موفق کشور بوده است.

تعیین تکلیف طرح‌های راکد و رفع تداخلات اراضی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ساماندهی اراضی واگذار شده اظهار کرد: در سال گذشته بیش از یک هزار و ۲۰۰ مورد نظارت بر طرح‌های واگذار شده انجام شد که معادل مجموع نظارت‌های شش سال گذشته است.

وی افزود: برای صدها طرح راکد و کم‌پیشرفت اخطاریه صادر شده و روند تعیین تکلیف آنها در حال انجام است.

فرازی همچنین از پیشرفت رفع تداخلات اراضی کشاورزی خبر داد و گفت: این شاخص از حدود ۵۵ درصد به بیش از ۸۲ درصد رسیده است.

رتبه سوم کشور در تولید ماهیان سردآبی

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های شیلاتی استان اشاره کرد و گفت: تولید آبزیان در سال گذشته به ۲۹ هزار تن رسید و استان رتبه سوم کشور در تولید ماهیان سردآبی را به خود اختصاص داده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد افزود: با توسعه طرح‌های پرورش ماهیان خاویاری، استان در آینده نزدیک به یکی از قطب‌های مهم تولید ماهیان خاویاری و خاویار کشور تبدیل خواهد شد.

فرازی در پایان با اشاره به فعالیت صندوق‌های خرد زنان روستایی و مراکز خدمات کشاورزی در سطح استان، تأکید کرد: توسعه آموزش، ترویج و حمایت از کسب‌وکارهای روستایی از مهم‌ترین برنامه‌های جهاد کشاورزی برای افزایش درآمد و ماندگاری جمعیت در روستاها است.