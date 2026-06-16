به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هماهنگی جذب و توزیع نهاده سبوس عصر سه شنبه با حضور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرم‌آباد، معاون فنی اجرایی مدیریت، رئیس امور دام مدیریت، کارشناسان حوزه دام و تعاونی‌ها، عاملین توزیع نهاده‌های دامی و نمایندگان کارخانجات تولید خوراک دام در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان برگزار شد.

بررسی نحوه جذب و توزیع مناسب نهاده سبوس در بین دامداران

در این نشست، موضوع نحوه جذب نهاده سبوس از کارخانجات آرد توسط عاملین فروش و کارخانجات تولید خوراک دام و همچنین چگونگی توزیع مناسب آن در بین دامداران مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و حاضران به بیان مسائل و دیدگاه‌های خود در خصوص روند تأمین و توزیع این نهاده مهم دامی پرداختند.

تأکید بر مدیریت صحیح نهاده‌های دامی برای پایداری تولیدات دامپروری

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان در این نشست با اشاره به اهمیت مدیریت صحیح نهاده‌های دامی در پایداری تولیدات بخش دامپروری اظهار داشت: با توجه به شرایط اقلیمی فصول مختلف سال و کاهش مقطعی مصرف سبوس توسط دامداران، ضروری است برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی لازم میان کارخانجات تولید خوراک دام و عاملین توزیع صورت گیرد تا سهمیه اختصاص‌یافته به شهرستان به طور کامل جذب شده و از کاهش یا حذف سهمیه در دوره‌های بعدی جلوگیری شود.

نقش کارخانجات خوراک دام و شبکه توزیع در تأمین به‌موقع نهاده‌ها

جواد سپهوند بر نقش مهم کارخانجات خوراک دام و شبکه توزیع در تأمین به‌موقع نهاده‌های مورد نیاز دامداران تأکید کرد و افزود: حفظ سهمیه شهرستان مستلزم همکاری و تعامل همه فعالان این بخش است و انتظار می‌رود عاملین توزیع و کارخانجات تولید خوراک دام با استفاده از ظرفیت‌های موجود، نسبت به جذب کامل سهمیه سبوس اقدام کرده و آن را به صورت منظم و با قیمت مصوب در اختیار دامداران قرار دهند.

جذب کامل سهمیه سبوس و توزیع با قیمت مصوب برای تنظیم بازار

در پایان این نشست، مقرر شد کارخانجات تولید خوراک دام و عاملین توزیع، با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود، نسبت به جذب کامل سهمیه سبوس اختصاص‌یافته به شهرستان اقدام کرده و این نهاده را در اسرع وقت و با قیمت مصوب جهت تنظیم بازار و حمایت از تولیدکنندگان در اختیار دامداران قرار دهند.

این تدابیر با هدف جلوگیری از تضییع سهمیه شهرستان و تأمین امنیت غذایی دام اتخاذ شده است.