آغاز مبارزه با سن مضر غلات در ۷۲۰ هزار هکتار از اراضی کردستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سعدی نقشبندی عملیات مبارزه با سن مضر غلات در سطح ۷۲۰ هزار هکتار از اراضی گندم و جو استان آغاز شده و به‌صورت مرحله‌ای در حال اجراست.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان با تأکید بر اهمیت کنترل این آفت اظهار کرد: سن مضر غلات مهم‌ترین آفت خسارت‌زا در مزارع گندم و جو است و در صورت عدم کنترل به‌موقع، می‌تواند خسارات قابل توجهی به تولید و اقتصاد بخش کشاورزی استان وارد کند.

سطح زیرکشت ۷۲۰ هزار هکتاری غلات

وی با اشاره به گستردگی اراضی زیرکشت غلات در استان افزود: در سال زراعی جاری ۷۲۰ هزار هکتار از اراضی کردستان به کشت گندم و جو اختصاص یافته است و با توجه به قرار داشتن مزارع در مراحل پایانی رشد و نزدیک شدن به فصل برداشت، اجرای دقیق عملیات کنترل آفت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

نقشبندی با تشریح روند مبارزه با این آفت گفت: عملیات کنترل سن مضر غلات در دو مرحله انجام می‌شود که مرحله نخست مربوط به سن مادر بوده و تاکنون در بیش از ۳۰۳ هزار هکتار از مزارع استان اجرا شده است.

وی ادامه داد: مرحله دوم نیز مربوط به مبارزه با پوره سن است که این عملیات تاکنون در بیش از ۲۰ هزار هکتار آغاز شده و همچنان با جدیت ادامه دارد.

حضور مستمر کارشناسان در مزارع

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به نظارت میدانی کارشناسان افزود: کارشناسان فنی این سازمان به‌صورت تمام‌وقت و حتی در روزهای تعطیل در عرصه‌های زراعی حضور دارند و روند اجرای عملیات را به‌طور مستمر رصد می‌کنند.

وی تأکید کرد: خدمات فنی و نظارتی جهاد کشاورزی تا آغاز کامل برداشت محصول بدون وقفه ادامه خواهد داشت.

نقشبندی در پایان با تأکید بر نقش کشاورزان در موفقیت این طرح اظهار داشت: از گندمکاران استان انتظار می‌رود با همکاری کارشناسان پهنه و اجرای به‌موقع عملیات مبارزه، در حفظ کمیت و کیفیت تولید گندم نقش مؤثری داشته باشند.