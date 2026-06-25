مبارزه با آفت سن در ۱۸۹ هزار هکتار مزارع کرمانشاه انجام شد

کامران کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با توجه به اهمیت کنترل آفت سن در حفظ کمیت و کیفیت محصول گندم، از ابتدای سال جاری برنامه پایش و مبارزه با این آفت به صورت مستمر در مزارع شهرستان کرمانشاه اجرا شده است.

وی افزود: کارشناسان اداره تولیدات و مراکز جهاد کشاورزی تابعه با انجام بازدیدهای میدانی و رصد مستمر مزارع غلات، وضعیت آلودگی اراضی را بررسی و اقدامات لازم برای کنترل آفت را انجام داده‌اند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: در مجموع بیش از ۱۸۹ هزار هکتار از مزارع گندم و جو شهرستان علیه آفت سن و پوره سن غلات تحت عملیات مبارزه قرار گرفته است.

کریمی ادامه داد: از این میزان، ۱۱۲ هزار هکتار از اراضی گندم و جو علیه سن مادر و ۷۷ هزار هکتار نیز علیه پوره سن غلات سمپاشی و مبارزه شده است.

وی با تأکید بر نقش این اقدامات در حفظ کیفیت محصول گندم گفت: کنترل به‌موقع آفت سن از خسارت به مزارع جلوگیری کرده و تأثیر بسزایی در ارتقای کیفیت محصول برداشت شده دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه خاطرنشان کرد: برآوردها نشان می‌دهد در سال زراعی جاری بیش از ۳۵۰ هزار تن گندم از اراضی این شهرستان برداشت شود که اجرای به‌موقع برنامه‌های مبارزه با آفات در تحقق این هدف نقش مهمی داشته است.