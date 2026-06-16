عملیات سرشماری شناورها به اسکله جفره رسید

به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در ادامه اجرای طرح ساماندهی و سرشماری شناورهای صیادی استان بوشهر، عملیات میدانی این طرح در اسکله جفره با حضور رئیس گروه امور صید شیلات استان بوشهر، مسئول بنادر ماهیگیری، مدیر بندر جفره، یگان حفاظت منابع آبزیان، کارشناسان اداره ثبت شناورها و نمایندگان مرزبانی و سایر دستگاه‌های همکار برگزار شد و بیش از ۳۰ فروند شناور صیادی مورد پایش و بررسی قرار گرفت .

مدیرکل شیلات استان بوشهر افزود: کارشناسان ضمن پایش وضعیت شناورها، مشخصات فنی، وضعیت بدنه و توان موتوری آنها را ثبت و مستندسازی کردند ، همچنین اطلاعات مربوط به شناورها از طریق عکس‌برداری و تکمیل فرم‌های تخصصی در سامانه‌های مربوطه به‌روزرسانی شد.

وی گفت: اجرای این طرح، گامی مهم در راستای ساماندهی ناوگان صیادی استان و ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق از شناورهای فعال محسوب می‌شود.

وی اضافه کرد: شناورهایی که در این فرآیند احراز هویت و سرشماری می‌شوند، در اولویت بهره‌مندی از خدمات و حمایت‌های قانونی از جمله تخصیص سهمیه سوخت و سایر خدمات پشتیبانی قرار خواهند گرفت.

وی تصریح کرد: از دیگر مزایای این طرح می‌توان به افزایش امنیت فعالیت‌های دریایی، تسهیل فرآیندهای اداری و به‌روزرسانی اطلاعات شناورها اشاره کرد. با تکمیل این بانک اطلاعاتی، بسیاری از مراجعات غیرضروری حذف شده و ارائه خدمات به بهره‌برداران با سرعت و دقت بیشتری انجام خواهد شد.

امینی بیان کرد: پروژه سرشماری و ساماندهی شناورهای صیادی استان بوشهر طبق برنامه زمان‌بندی در سایر بنادر و اسکله‌های صیادی نیز ادامه خواهد داشت و از مالکان شناورها درخواست شده است با حضور و همکاری به‌موقع، در تکمیل این طرح مهم مشارکت کنند.