به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح مهمترین اقدامات انجامشده در بنادر صیادی استان طی سال ۱۴۰۴، از تداوم برنامههای توسعهای و خدماتی برای حمایت از جامعه صیادی خبر داد و گفت: با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۴ از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «سرمایهگذاری برای تولید»، توسعه زیرساختهای بنادر صیادی و ارتقای خدمات مورد نیاز صیادان با جدیت بیشتری در دستور کار شیلات استان قرار گرفته است.
وی اظهار کرد: استان بوشهر به عنوان یکی از قطبهای مهم صید و صیادی کشور، نیازمند زیرساختهای ایمن، کارآمد و متناسب با نیازهای روز بهرهبرداران این بخش است و بر همین اساس مجموعهای از پروژههای عمرانی، تجهیزاتی و خدماتی در بنادر صیادی استان اجرا و یا در دست اجرا قرار دارد.
مدیرکل شیلات استان بوشهر با اشاره به اجرای طرحهای بهسازی و ساماندهی بنادر صیادی افزود: نوسازی و شارژ سیستمهای اطفای حریق در بنادر صیادی بوشهر، دیلم و دیر، راهاندازی سیستمهای اطفای حریق در بنادر صیادی دیر و گناوه، بهسازی و مرمت سایبانها و اسکلههای صیادی در نقاط مختلف استان و تکمیل پروژههای نیمهتمام از جمله اقدامات مهمی است که در راستای افزایش ایمنی، بهبود خدمات و رفاه صیادان انجام شده است.
امینی همچنین از پیگیری و تأمین اعتبارات مورد نیاز برای اجرای پروژههای زیرساختی خبر داد و گفت: تأمین ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه اسکلههای صیادی جفره، نخل تقی، خورخان و خارک و همچنین اجرای پروژه بهسازی بندر صیادی شیرینو با اعتبار ۷۸ میلیارد تومان از مهمترین دستاوردهای سال قبل در حوزه توسعه بنادر صیادی استان محسوب میشود.
وی با اشاره به اجرای پروژههای حفاظتی و خدماتی در بنادر صیادی استان بوشهر تصریح کرد: احداث دیوارهای حفاظتی، بهسازی اسکلههای شناور، تعمیر و توسعه سایبانها، ایجاد پهلوگیر و پلکان در برخی بنادر و بهبود فضاهای خدماتی از جمله اقداماتی است که با هدف ارتقای ایمنی، تسهیل فعالیتهای صیادی و افزایش رضایتمندی بهرهبرداران دنبال شده است.
مدیرکل شیلات استان بوشهر خاطرنشان کرد: جامعه صیادی یکی از پرتلاشترین و اثرگذارترین اقشار تولیدی کشور است و شیلات استان خود را موظف میداند با توسعه زیرساختها، بهبود خدمات بندری، افزایش ایمنی و فراهم کردن شرایط مناسبتر برای فعالیت صیادان، زمینه پایداری تولید و رونق اقتصاد دریامحور را فراهم کند.
امینی تأکید کرد: مسیر توسعه بنادر صیادی استان با جدیت ادامه خواهد داشت و شیلات بوشهر با استفاده از ظرفیتهای ملی و استانی، جذب سرمایهگذاری و اجرای طرحهای زیرساختی، تلاش میکند خدمات مطلوبتری به جامعه شریف و زحمتکش صیادی ارائه دهد و زمینه رشد تولید، اشتغال و توسعه پایدار در مناطق ساحلی استان را بیش از پیش فراهم سازد.
بوشهر- مدیرکل شیلات استان بوشهر گفت: مجموعهای از پروژههای عمرانی، تجهیزاتی و خدماتی در بنادر صیادی استان اجرا و یا در دست اجرا قرار دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح مهمترین اقدامات انجامشده در بنادر صیادی استان طی سال ۱۴۰۴، از تداوم برنامههای توسعهای و خدماتی برای حمایت از جامعه صیادی خبر داد و گفت: با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۴ از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «سرمایهگذاری برای تولید»، توسعه زیرساختهای بنادر صیادی و ارتقای خدمات مورد نیاز صیادان با جدیت بیشتری در دستور کار شیلات استان قرار گرفته است.
نظر شما