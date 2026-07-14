به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از روند اجرای پروژه تکمیل موجشکنهای بندر صیادی جفره اظهار کرد: پروژه تکمیل موجشکنهای بندر صیادی جفره با کارفرمایی سازمان شیلات ایران از بهمنماه سال گذشته آغاز شده و مطابق برنامه، مدت اجرای آن دو سال پیشبینی شده است.
وی افزود: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۳۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در حال اجرا بوده و تاکنون ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. با تکمیل این طرح، ایمنی تردد و پهلوگیری شناورهای صیادی به شکل قابل توجهی افزایش یافته و زیرساختهای بندر برای ارائه خدمات بهتر به جامعه صیادی تقویت خواهد شد.
مدیرکل شیلات استان بوشهر با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای صیادی در استان گفت: تکمیل پروژههای عمرانی بنادر صیادی، نقش مهمی در پایداری فعالیتهای صیادی، افزایش ایمنی شناورها، کاهش خسارات ناشی از شرایط نامساعد جوی و تحقق سیاستهای توسعه اقتصاد دریامحور دارد.
امینی تصریح کرد: اداره کل شیلات استان بوشهر با همکاری سازمان شیلات ایران، روند اجرای این پروژه را بهصورت مستمر رصد میکند و تلاش خواهد شد با تأمین بهموقع اعتبارات و رفع موانع احتمالی، عملیات اجرایی مطابق زمانبندی تعیینشده پیش برود تا این پروژه در موعد مقرر به بهرهبرداری برسد.
وی در پایان بر رعایت کیفیت اجرای عملیات، تسریع در روند کار و هماهنگی مستمر میان پیمانکار، دستگاه نظارت و کارفرما تأکید کرد و این پروژه را از طرحهای مهم زیرساختی بخش صید و بنادر ماهیگیری استان بوشهر دانست.
مدیرکل شیلات استان به همراه معاون صید و بنادر ماهیگیری، رئیس اداره فنی و مهندسی شیلات استان، رئیس شیلات شهرستان بوشهر و کارشناس مسئول بنادر ماهیگیری استان از روند اجرای پروژه تکمیل موجشکنهای بندر صیادی جفره بازدید و آخرین وضعیت اجرایی این طرح را مورد بررسی قرار داد.
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