یه گزارش خبرگزاری مهر، شینا انصاری در دیدار با خانواده شهید حسن و علی بیات، شهدای جنگ رمضان اظهار داشت: شهدا با نثار جان خویش، امنیت و آرامش را برای این سرزمین به ارمغان آوردند و امروز بر ماست که با پاسداری از این خاک و منابع خدادادی، در مسیر حفظ میراثی که آنان برای ما به یادگار گذاشته‌اند، با تمام توان گام برداریم.

وی با بیان اینکه ایستادگی و صبوری خانواده‌های شهدا، الگویی بی‌بدیل از استقامت برای همه آحاد جامعه است، گفت: امروز امنیت، آرامش و پیشرفت کشور مرهون فداکاری شهدا و صبر خانواده‌های آنان است و ما باید با خدمت صادقانه به مردم، قدردان این ایثار بزرگ باشیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با بیان اینکه ایستادگی و صبوری خانواده‌های شهدا، الگویی بی‌بدیل از استقامت برای همه آحاد جامعه است، گفت: امروز امنیت، آرامش و پیشرفت کشور مرهون فداکاری شهدا و صبر خانواده‌های آنان است و ما باید با خدمت صادقانه به مردم، قدردان این ایثار بزرگ باشیم.

در ادامه این دیدار عباس برزگر، مدیرکل بنیاد شهید استان زنجان به معرفی شهیدان پرداخت و بر ادامه راه آنان تأکید کرد.

گفتنی شهیدان والامقام علی بیات و سرهنگ حسن بیات، ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ توسط ایادی استکبار جهانی (دشمن آمریکایی-صهیونیستی) به درجه رفیع شهادت رسید.