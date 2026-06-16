قیمت نان در ارومیه افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد نجفیان در این زمینه اظهار کرد: بر اساس نرخ‌نامه جدید، قیمت نان در ارومیه به‌طور میانگین بین ۷۰ تا ۱۰۵ درصد افزایش یافته که این تغییر شامل همه انواع نان یارانه‌ای و همچنین نان‌های بخش صنف و صنعت می‌شود.

وی با اشاره به دلایل این افزایش قیمت افزود: افزایش حدود ۶۰ درصدی حق بیمه کارگران، رشد دستمزدها، افزایش هزینه مواد اولیه و همچنین بالا رفتن اجاره‌بهای واحدهای نانوایی از مهم‌ترین عوامل اصلاح نرخ نان بوده است.

رئیس اتحادیه نانوایان ارومیه با تشریح قیمت نان‌های یارانه‌ای گفت: بر اساس نرخ جدید، قیمت هر قرص لواش ماشینی با وزن ۸۰ گرم ۱۷ هزار ریال و لواش سنتی با همین وزن ۲۵ هزار ریال تعیین شده است، همچنین سنگک سنتی یارانه‌ای با وزن ۳۵۰ گرم ۸۵ هزار ریال و سنگک ماشینی یارانه‌ای با وزن ۲۲۵ گرم ۳۵ هزار ریال قیمت‌گذاری شده است.

نجفیان ادامه داد: قیمت بربری سنتی یارانه‌ای با وزن چانه ۴۵۰ گرم ۶۷ هزار و ۵۰۰ ریال و بربری روغنی یارانه‌ای با همین وزن ۱۰۰ هزار ریال تعیین شده است.

وی درباره نرخ نان در بخش صنف و صنعت نیز گفت: قیمت لواش ماشینی با وزن ۸۰ گرم ۵۶ هزار ریال و لواش سنتی با همین وزن ۷۳ هزار ریال تعیین شده است، همچنین سنگک سنتی با وزن ۳۵۰ گرم در نوع ساده ۲۶۰ هزار ریال و در نوع کنجدی ۳۰۵ هزار ریال عرضه می‌شود.

به گفته رئیس اتحادیه نانوایان ارومیه، قیمت سنگک ماشینی صنف و صنعت با وزن ۲۲۵ گرم نیز در نوع ساده ۱۱۰ هزار ریال و در نوع کنجدی ۱۵۵ هزار ریال تعیین شده است.

نجفیان افزود: در نرخ‌نامه جدید، بربری سنتی با وزن چانه ۴۵۰ گرم در نوع ساده ۲۰۰ هزار ریال و در نوع کنجدی ۲۴۵ هزار ریال قیمت‌گذاری شده و بربری روغنی با همین وزن نیز در نوع ساده ۳۵۰ هزار ریال و در نوع کنجدی ۳۹۵ هزار ریال عرضه می‌شود.

وی همچنین به عرضه نان با آرد کامل اشاره کرد و گفت: قیمت لواش ماشینی با آرد کامل با وزن ۸۰ گرم نیز ۲۲ هزار ریال تعیین شده است.