  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۹

قیمت نان در ارومیه افزایش یافت

قیمت نان در ارومیه افزایش یافت

ارومیه- رئیس اتحادیه نانوایان ارومیه از اعمال نرخ‌های جدید انواع نان در این شهر خبر داد و گفت: قیمت تمامی نان‌های یارانه‌ای و صنف و صنعت با مصوبه جدید تغییر و افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد نجفیان در این زمینه اظهار کرد: بر اساس نرخ‌نامه جدید، قیمت نان در ارومیه به‌طور میانگین بین ۷۰ تا ۱۰۵ درصد افزایش یافته که این تغییر شامل همه انواع نان یارانه‌ای و همچنین نان‌های بخش صنف و صنعت می‌شود.

وی با اشاره به دلایل این افزایش قیمت افزود: افزایش حدود ۶۰ درصدی حق بیمه کارگران، رشد دستمزدها، افزایش هزینه مواد اولیه و همچنین بالا رفتن اجاره‌بهای واحدهای نانوایی از مهم‌ترین عوامل اصلاح نرخ نان بوده است.

رئیس اتحادیه نانوایان ارومیه با تشریح قیمت نان‌های یارانه‌ای گفت: بر اساس نرخ جدید، قیمت هر قرص لواش ماشینی با وزن ۸۰ گرم ۱۷ هزار ریال و لواش سنتی با همین وزن ۲۵ هزار ریال تعیین شده است، همچنین سنگک سنتی یارانه‌ای با وزن ۳۵۰ گرم ۸۵ هزار ریال و سنگک ماشینی یارانه‌ای با وزن ۲۲۵ گرم ۳۵ هزار ریال قیمت‌گذاری شده است.

نجفیان ادامه داد: قیمت بربری سنتی یارانه‌ای با وزن چانه ۴۵۰ گرم ۶۷ هزار و ۵۰۰ ریال و بربری روغنی یارانه‌ای با همین وزن ۱۰۰ هزار ریال تعیین شده است.

وی درباره نرخ نان در بخش صنف و صنعت نیز گفت: قیمت لواش ماشینی با وزن ۸۰ گرم ۵۶ هزار ریال و لواش سنتی با همین وزن ۷۳ هزار ریال تعیین شده است، همچنین سنگک سنتی با وزن ۳۵۰ گرم در نوع ساده ۲۶۰ هزار ریال و در نوع کنجدی ۳۰۵ هزار ریال عرضه می‌شود.

به گفته رئیس اتحادیه نانوایان ارومیه، قیمت سنگک ماشینی صنف و صنعت با وزن ۲۲۵ گرم نیز در نوع ساده ۱۱۰ هزار ریال و در نوع کنجدی ۱۵۵ هزار ریال تعیین شده است.

نجفیان افزود: در نرخ‌نامه جدید، بربری سنتی با وزن چانه ۴۵۰ گرم در نوع ساده ۲۰۰ هزار ریال و در نوع کنجدی ۲۴۵ هزار ریال قیمت‌گذاری شده و بربری روغنی با همین وزن نیز در نوع ساده ۳۵۰ هزار ریال و در نوع کنجدی ۳۹۵ هزار ریال عرضه می‌شود.

وی همچنین به عرضه نان با آرد کامل اشاره کرد و گفت: قیمت لواش ماشینی با آرد کامل با وزن ۸۰ گرم نیز ۲۲ هزار ریال تعیین شده است.

کد مطلب 6862592

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها