اصناف در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان اجازه کمبود کالا در کشور را ندادند

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم نودهفراهانی، ظهر شنبه در مراسم روز اصناف با گرامیداشت یاد و ذصناف را از ارکان مهم پایداری اقتصادی کشور در شرایط بحرانی دانست و اظهار کرد: اصناف در کنار مردم و نظام، در همه مقاطع حساس از دوران دفاع مقدس تا کرونا و حوادث اخیر نقشآفرینی مؤثری داشتهاند.
وی با اشاره به عملکرد اصناف در مدیریت بازار در ایام پرترافیک مسافرتی و شرایط خاص کشور افزود: در جریان جنگ ۱۲ روزه و همچنین جنگ رمضان، با وجود افزایش چندبرابری جمعیت در استانهایی مانند گیلان، مازندران و اردبیل، با پیشبینیهای انجامشده و تأمین بهموقع اقلام اساسی، هیچگونه مشکل جدی در تأمین نیازهای مردم بهویژه در حوزه نان و آرد به وجود نیامد.
رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: در برخی استانها که جمعیت آنها در ایام نوروز به چند میلیون نفر افزایش یافت، با هماهنگی اتاق اصناف، وزارت کشور و شرکت غله، تأمین آرد و کالاهای اساسی بهصورت فوری انجام شد تا حتی در شرایط اوج مصرف نیز کمبودی احساس نشود.
نودهفراهانی با اشاره به تشکیل قرارگاه رصد بازار در اتاق اصناف ایران تصریح کرد: این قرارگاه بهصورت وبیناری و مستمر با استانها در ارتباط بوده و وضعیت بازار کشور بهصورت روزانه پایش میشد تا از بروز اختلال در زنجیره تأمین جلوگیری شود.
وی با تأکید بر ضرورت واگذاری بخشی از امور تأمین و توزیع کالا به اصناف گفت: بخش خصوصی و اصناف توان بالایی در تأمین کالا دارند و در صورت کاهش بروکراسی اداری، میتوانند نقش مؤثرتری در تنظیم بازار و حتی تأمین نیازهای وارداتی کشور ایفا کنند.
رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به ظرفیتهای تولیدی کشور افزود: استانهایی مانند گلستان از جایگاه مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور برخوردارند و در حوزههایی مانند تولید مرغ و گندم نقش راهبردی دارند.
نودهفراهانی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از برخی عملکردها در دستگاههای اجرایی اظهار کرد: مردم که در شرایط سخت همواره پای کار نظام بودهاند، انتظار دارند در مراجعات اداری نیز با احترام، سرعت و دقت بیشتری خدمات دریافت کنند و فاصله میان مردم و دولت کاهش یابد.
وی تأکید کرد: تقویت نقش اصناف، تسهیل فرآیندهای اداری و اعتماد بیشتر به بخش خصوصی میتواند به پایداری بازار، افزایش رضایت عمومی و بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند.
در ادامه رئیس اتاق اصناف مرکز استان گلستان، با قدردانی از همراهی کسبه و بازاریان استان اظهار کرد: اصناف در سالهای اخیر و در شرایط دشوار اقتصادی همواره در کنار مردم و نظام بودهاند و نقش مؤثری در حفظ آرامش بازار ایفا کردهاند.
وی با تأکید بر اینکه اصناف عامل گرانی نیستند، افزود: افزایش قیمتها عوامل متعددی در حوزه تولید، توزیع و سیاستگذاری دارد و بازار تنها حلقه پایانی این زنجیره است.
ذاکرزاده ادامه داد: اتحادیهها و بازرسان صنفی بهصورت مستمر بر بازار نظارت دارند و اصناف خود از نخستین مخالفان گرانفروشی و احتکار هستند.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان گلستان همچنین از حضور فعال بازاریان در برنامههای فرهنگی، مذهبی و حمایت از نیروهای مسلح قدردانی کرد و گفت: اصناف هر زمان کشور به حضورشان نیاز داشته، در صحنه حاضر بودهاند.
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