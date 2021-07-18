معاون استاندار تهران گرانی قیمت نان را تأیید کرد

حشمت الله عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در دومین جلسه کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان استان تهران قیمت مصوب انواع نان با گندم یارانه‌ای تعیین شد.

وی با بیان اینکه قیمت ها مصوب بوده و با هرگونه گران فروشی و تخلفاتی از قبیل کم فروشی برخورد خواهد شد.

بر اساس این گزارش، قیمت انواع آرد یارانه‌ای نوع یک با گندم ۶۶۵ تومان در نظر گرفته شده و قیمت نان بربری با وزن چانه ۶۰۰ گرم هزار و ۸۰۰ تومان، تافتون سنتی با وزن چانه ۲۵۰ گرم ۹۰۰ تومان، تافتون گردان (ماشینی جدید) با وزن چانه ۲۲۰ گرم ۷۰۰ تومان، لواش و تافتون گردان (ماشینی) با وزن چانه ۱۶۰ گرم ۵۰۰ تومان تعیین شده است.

همچنین قیمت نان تافتون خراسانی با وزن چانه ۳۰۰ گرم هزار تومان، لواش اتوماتیک هر کیلوگرم پنج هزار تومان، قیمت انواع نان یارانه‌ای نوع ۲ با گندم ۹۰۰ تومانی و قیمت انواع نان یارانه ای نوع ٢، بربری با وزن چانه ۶۰۰ گرم، ۲ هزار و ۵۰۰ تومان، تافتون سنتی با وزن چانه ۲۵۰ گرم هزار و ۲۰۰ تومان، تافتون گردان (ماشینی جدید) با وزن چانه ۲۲۰ گرم هزار تومان تعیین شده است.

بر اساس اعلام اتاق اصناف تهران همچنین نان لواش و تافتون گردان (ماشینی) با وزن چانه ۱۶۰ گرم ۶۵۰ تومان، سنگک با وزن چانه ۶۵۰ گرم سه هزار تومان، تافتون خراسانی با وزن چانه ۲۰۰ گرم هزار و ۵۰۰ تومان، لواش اتوماتیک هر کیلوگرم شش هزار تومان در نظر گرفته شده است.