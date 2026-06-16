ورود ۷۰۰ دستگاه سیار پخت نان برای زائران مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار خراسان رضوی و هم‌زمان با آماده‌سازی مشهد برای میزبانی از میلیون‌ها عزادار در ایام تشییع پیکر رهبر شهید، ستاد تنظیم بازار خراسان رضوی از ورود ۷۰۰ دستگاه پخت سیار هیئت‌های مذهبی برای تأمین نان زائران و تخصیص صدها تن کالای اساسی با نرخ مصوب خبر داد.

لزوم برخورد قاطع با گران فروشی

رضا جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در جلسه ستاد تنظیم بازار استان با تأکید بر لزوم برخورد قاطع با گران‌فروشی اعلام کرد: در صورت تعیین نرخ‌های غیرمنصفانه برای اقلام، از خرید و فروش کالاها جلوگیری خواهد شد تا قیمت‌ها شکسته و به سطح منصفانه بازگردند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی همچنین بر ضرورت شفافیت در زنجیره تولید تأکید کرد و از سازمان جهاد کشاورزی خواست تا با بررسی دقیق تناسب میان میزان کشتار، سهم تولید استان و مازاد آن، مدیریت بازار را به دست گرفته و از هرگونه نابسامانی و سوءاستفاده در این ایام جلوگیری کند.

تدارک ۵۰ میلیون بطری آب

در ادامه سیدمرتضی حیدری، معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری مشهد با اشاره به برآورد حضور ۱۰ تا ۱۲ میلیون زائر در ایام تشییع پیکر رهبر شهید در مشهد گفت: مکاتبه‌هایی از طریق استانداری و سازمان جهاد کشاورزی استان با وزارتخانه انجام شده و اقلام مورد نیاز اعلام شد که باید تأمین شود. اقلامی مانند آب معدنی، یخ و آب شرب بسته‌بندی شده نیاز است و برآورد ما حداقل بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون بطری آب بسته‌بندی است که با توجه به گرما معضل خواهیم داشت.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری مشهد افزود: تقسیم کار انجام شد که سازمان جهاد کشاورزی تأمین اقلام اساسی را از همین الان پیگیری کند و سازمان صنعت، معدن و تجارت هم بحث یخ و آب معدنی و شرب را پیگیری کند تا در زمان تشییع مشکلی نداشته باشیم؛ این مصوبه کارگروه پشتیبانی ستاد تشییع بود.

وی در ادامه با اعلام اینکه برآورد اولیه نیاز روزانه ۱۵ میلیون قرص نان و حدود پنج هزار تن آرد است، عنوان کرد: برای تأمین آن، سه گزینه شامل دستگاههای پخت سیار که توسط هیئت‌های مذهبی وارد مشهد خواهد شد. حدود ۷۰۰ هیئت مذهبی وارد مشهد می‌شوند که خودشان دستگاه پخت سیار می‌آورند، ظرفیت‌های اتحادیه نانوایان مشهد و ظرفیت شهرستانهای اطراف تعریف شده و باید میزان مورد نیاز را تأمین کنند.

نامشخص بودن قیمت مرغ

سپس علی اکبر قارزی، مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در خصوص توزیع استانی کالاهای اساسی ویژه محرم و صفر اظهار کرد: سهمیه تخصیص داده شده با توجه به دهه پایانی ماه صفر، برای کالاهایی که تقاضای بسیاری داریم به وزارتخانه اعلام کردیم. فعلاً مرغ و گوشت منجمد ۲۴۷ تن، شکر ۴۱۲ تن، روغن ۱۷۶ تن و برنج ۸۳۰ تن تخصیص یافته است.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: برنج ۱۵۰۹ از نوع هندی است و قیمت درب انبار آن کیلویی ۲۰۷ هزار تومان، روغن ۱۷۶ تن و درب انبار ۲۸۲ هزار تومان، روغن ۸۱۰ گرمی در انبار ۲۸۲ هزار تومان و شکر هم درب انبار با ارزش افزوده ۹۳ هزار و پانصد تومان است.

وی در مورد مرغ گفت: هنوز سامانه به لحاظ تعیین قیمت مشخص نشده است و منتظر قیمت جدید هستیم؛ آخرین قیمت مربوط به یک ماه گذشته دویست و چهل هزار تومان خرید و دویست و شصت هزار تومان فروش بود و اکنون باید توجیه‌پذیر باشد.