 پیگیری مصوبات سفر رئیس جمهور هدف سفر به استان ایلام است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر قائمپناه معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری صبح چهارشنبه در فرودگاه شهدای ایلام در جمع خبرنگاران، پیگیری مصوبات سفر رییس جمهور را مهم ترین هدف سفر به استان ایلام عنوان کرد و گفت: در این سفر از سال گذشته تاکنون مصوبات سفر را ارزیابی خواهیم کرد.
وی افزود: طی امروز و فردا در مناطق مختلف استان پیرو مصوبات سفر رییس جمهور، برخی پروژهها مصوبات سفر را بازدید خواهیم کرد و برخی پروژهها را هم افتتاح میکنیم.
قائم پناه ادامه داد: پس از سفر دو روزه به استان ایلام، گزارش جمع بندی سفر را به مردم عزیز استان اعلام میکنیم.
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