  1. استانها
  2. ایلام
۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۰۴

 پیگیری مصوبات سفر رئیس جمهور هدف سفر به استان ایلام است

 پیگیری مصوبات سفر رئیس جمهور هدف سفر به استان ایلام است

ایلام - معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: پیگیری مصوبات سفر رئیس جمهور هدف سفر به استان ایلام است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر ‌قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری صبح چهارشنبه در فرودگاه شهدای ایلام در جمع خبرنگاران، پیگیری مصوبات سفر رییس جمهور را مهم ترین هدف سفر به استان ایلام عنوان کرد و گفت: در این سفر از سال گذشته تاکنون مصوبات سفر را ارزیابی خواهیم کرد.

وی افزود: طی امروز و فردا در مناطق مختلف استان پیرو مصوبات سفر رییس جمهور، برخی پروژه‌ها مصوبات سفر را بازدید خواهیم کرد و برخی پروژه‌ها را هم افتتاح می‌کنیم.

قائم پناه ادامه داد: پس از سفر دو روزه به استان ایلام، گزارش جمع بندی سفر را به مردم عزیز استان اعلام می‌کنیم.

کد مطلب 6862716

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها