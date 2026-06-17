 پیگیری مصوبات سفر رئیس جمهور هدف سفر به استان ایلام است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر ‌قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری صبح چهارشنبه در فرودگاه شهدای ایلام در جمع خبرنگاران، پیگیری مصوبات سفر رییس جمهور را مهم ترین هدف سفر به استان ایلام عنوان کرد و گفت: در این سفر از سال گذشته تاکنون مصوبات سفر را ارزیابی خواهیم کرد.

وی افزود: طی امروز و فردا در مناطق مختلف استان پیرو مصوبات سفر رییس جمهور، برخی پروژه‌ها مصوبات سفر را بازدید خواهیم کرد و برخی پروژه‌ها را هم افتتاح می‌کنیم.

قائم پناه ادامه داد: پس از سفر دو روزه به استان ایلام، گزارش جمع بندی سفر را به مردم عزیز استان اعلام می‌کنیم.