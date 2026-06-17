منصور شیشهفروش در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیمهای فنی و تخصصی از صبح امروز در محدوده صفه، شرق اصفهان و بهارستان در حال انجام عملیات انفجارهای کنترلشده مهمات عملنکرده مرتبط با جنگ رمضان هستند.
وی با بیان اینکه این عملیات تا ساعت ۱۳ امروز ادامه دارد، افزود: صداهای ناشی از این انفجارها کاملاً تحت کنترل و برنامهریزیشده است و هیچگونه خطری برای شهروندان ندارد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: تمامی اقدامات با رعایت کامل ضوابط ایمنی و توسط تیمهای تخصصی انجام میشود و شهروندان در صورت شنیدن صداهای انفجار، نگرانی نداشته باشند.
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