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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۲

احتمال شنیده شدن صدای انفجار کنترل شده در یزد

احتمال شنیده شدن صدای انفجار کنترل شده در یزد

یزد - روابط عمومی سپاه الغدیر استان یزد از احتمال شنیده شدن صدای انفجار کنترل شده در محدوده خارج از شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه الغدیر استان یزد از احتمال شنیده شدن صدای انفجار کنترل شده در محدوده خارج از شهر خبر داد.

این انفجارات چهارشنبه ۲۷ خرداد ماه از ساعت ۱۱ تا ۱۴ بعدازظهر انجام می‌شود و جای هیچ نگرانی برای مردم عزیز نخواهد بود.

کد مطلب 6862758

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