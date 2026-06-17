حسن بازیار در گفتگو با خبرنگار مهر از اتمام برنامه پایش سرمی بیماری بروسلوز در گاوداریهای شیری صنعتی استان خبر داد و اظهار کرد: در راستای پایش گاوداریهای استان اقدامات خوبی صورت گرفته است.
وی اضافه کرد: به منظور اجرای برنامههای مراقبتی و پایش بیماریهای دامی، نمونه برداری و پایش سرمی بروسلوز در گاوداریهای شیری صنعتی استان مطابق برنامههای سازمان دامپزشکی کشور انجام شد.
بازیار افزود: نتایج آزمایشهای انجامشده نشاندهنده عدم مشاهده هرگونه مورد مثبت بروسلوز در گاوداریهای مورد بررسی بوده و بیانگر وضعیت مطلوب بهداشتی این واحدها از نظر بیماری بروسلوز است.
رئیس اداره بهداشت و کنترل بیماریهای دامی اداره کل دامپزشکی استان بوشهر با تأکید بر اهمیت تداوم برنامههای مراقبتی و همکاری بهرهبرداران، تصریح کرد: پایش مستمر بیماریهای قابل انتقال از دام به انسان نقش مهمی در حفظ سلامت دامها، تأمین امنیت غذایی و صیانت از بهداشت عمومی جامعه دارد.
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