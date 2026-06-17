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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۳۸

مورد مثبت بیماری «بروسلوز» در گاوداری‌های استان بوشهر مشاهده نشد

مورد مثبت بیماری «بروسلوز» در گاوداری‌های استان بوشهر مشاهده نشد

بوشهر- رئیس اداره بهداشت و کنترل بیماری‌های دامی اداره کل دامپزشکی استان بوشهر گفت: مورد مثبت بیماری «بروسلوز» در گاوداری‌های استان بوشهر مشاهده نشد.

حسن بازیار در گفتگو با خبرنگار مهر از اتمام برنامه پایش سرمی بیماری بروسلوز در گاوداری‌های شیری صنعتی استان خبر داد و اظهار کرد: در راستای پایش گاوداری‌های استان اقدامات خوبی صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: به منظور اجرای برنامه‌های مراقبتی و پایش بیماری‌های دامی، نمونه‌ برداری و پایش سرمی بروسلوز در گاوداری‌های شیری صنعتی استان مطابق برنامه‌های سازمان دامپزشکی کشور انجام شد.

بازیار افزود: نتایج آزمایش‌های انجام‌شده نشان‌دهنده عدم مشاهده هرگونه مورد مثبت بروسلوز در گاوداری‌های مورد بررسی بوده و بیانگر وضعیت مطلوب بهداشتی این واحدها از نظر بیماری بروسلوز است.

رئیس اداره بهداشت و کنترل بیماری‌های دامی اداره کل دامپزشکی استان بوشهر با تأکید بر اهمیت تداوم برنامه‌های مراقبتی و همکاری بهره‌برداران، تصریح کرد: پایش مستمر بیماری‌های قابل انتقال از دام به انسان نقش مهمی در حفظ سلامت دام‌ها، تأمین امنیت غذایی و صیانت از بهداشت عمومی جامعه دارد.

کد مطلب 6862742

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