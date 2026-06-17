پورکبگانی: منابع مالی جدید برای توسعه روستاهای استان بوشهرتامین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر پورکبگانی صبح چهارشنبه در نشست شورای اداری شهرستان دیلم با تقدیر از اجرای طرح‌های عمرانی و خدمات‌رسانی بنیاد مسکن در روستاها، اظهار کرد: بنیاد مسکن استان بوشهر همواره یکی از دستگاه‌های پیشرو در اجرای پروژه‌های زیرساختی و عمرانی بوده و در همه عرصه‌های خدمت‌رسانی، حضوری فعال و اثرگذار داشته است.

وی با اشاره به اقدامات گسترده بنیاد مسکن در حوزه توسعه روستایی، افزود: این مجموعه در سال‌های اخیر نشان داده که همواره پای کار مردم و توسعه مناطق روستایی است و با جدیت و مسئولیت‌پذیری، پروژه‌های مهم و ماندگاری را به سرانجام رسانده است.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی حمایت از مدیران کارآمد و خدمتگزار را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: حمایت از چنین مدیرانی یک ضرورت است و باید زمینه لازم برای تداوم فعالیت‌های مؤثر آنان فراهم شود.

وی همچنین از تأمین منابع مالی جدید برای توسعه روستاها خبر داد و گفت: به‌زودی اعتبار قابل توجهی از محل مسئولیت‌های اجتماعی شرکت ملی نفت برای اجرای پروژه‌های مورد نیاز روستاها اختصاص خواهد یافت که این اعتبارات در اختیار بنیاد مسکن در اجرای پروژه‌های مهم عمرانی قرار خواهد گرفت.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: بهره‌گیری از ظرفیت بنیاد مسکن در اجرای طرح‌های توسعه‌ای می‌تواند نقش مؤثری در تسریع روند عمران و آبادانی روستاها و ارتقای کیفیت زندگی مردم داشته باشد.