به گزارش خبرنگار مهر، جعفر پورکبگانی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزههای زیرساختی شهرستان دیلم با حضور مدیران کل دستگاههای اجرایی استان بوشهر اظهار کرد: توسعه زیرساختها و رفع موانع پیشروی طرحهای عمرانی و اقتصادی شهرستان دیلم، نیازمند پیگیری مستمر در سطوح ملی و استانی است و این مهم با همکاری دستگاههای اجرایی و برگزاری نشستهای تخصصی در حال انجام است.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی گفت: برای رفع مشکلات و شتاببخشی به روند توسعه شهرستان، هرجا نیاز به پیگیری در سطح ملی و استانی باشد، این موضوع با جدیت دنبال خواهد شد و از همه ظرفیتهای موجود برای تحقق مطالبات مردم استفاده میشود.
وی با اشاره به طرح توسعه بندر دیلم افزود: توسعه این بندر یکی از مهمترین اولویتهای شهرستان است و اجرای آن میتواند زمینهساز رونق اقتصاد دریاپایه، افزایش فرصتهای شغلی و بهرهگیری بهتر از ظرفیتهای اقتصادی منطقه باشد.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شهرستان دیلم از ظرفیتهای ارزشمندی در حوزههای بندری، تجاری، صنعتی و کشاورزی برخوردار است و تکمیل زیرساختها در این بخشها، مسیر توسعه پایدار شهرستان را هموار خواهد کرد.
پورکبگانی با اشاره به پروژههای راهسازی شهرستان تصریح کرد: توسعه شبکه راههای ارتباطی، اجرای پروژه کمربندی دیلم و تسریع در روند اجرای محور دیلم به هندیجان از مطالبات مهم مردم است و پیگیریهای لازم برای تأمین اعتبارات و رفع موانع اجرایی این طرحها انجام خواهد شد.
وی همچنین توسعه زیرساختهای آب و فاضلاب را از نیازهای اساسی شهرستان برشمرد و گفت: تکمیل پروژههای آبرسانی، تقویت شبکه توزیع آب و رفع مشکلات موجود در این حوزه، از موضوعاتی است که باید با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم با قدردانی از اقدامات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر در مناطق روستایی اظهار کرد: خدمات این نهاد در حوزه مقاومسازی مسکن، اجرای طرحهای عمرانی و توسعه روستاها، آثار ارزشمندی در بهبود شرایط زندگی مردم داشته است و باید از این ظرفیت برای تسریع در روند آبادانی روستاها بهره بیشتری برد.
پورکبگانی افزود: بهزودی بخشی از اعتبارات مسئولیتهای اجتماعی شرکت ملی نفت برای اجرای پروژههای مورد نیاز روستاها اختصاص خواهد یافت و تلاش میشود این منابع در مسیر اجرای طرحهای ماندگار و اثرگذار هزینه شود.
وی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای شهرکهای صنعتی شهرستان گفت: رفع مشکلات زیرساختی و فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت واحدهای تولیدی، نقش مهمی در رونق سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال پایدار دارد و این موضوع نیز در اولویت پیگیریها قرار دارد.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم تأکید کرد: توسعه شهرستان دیلم نیازمند همدلی، هماهنگی و استمرار پیگیریها در همه سطوح است و با این رویکرد، روند اجرای طرحهای زیرساختی و توسعهای با قوت ادامه خواهد یافت.
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