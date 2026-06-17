به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین شیخی صبح سه شنبه در نشست شورای راهبری و هماهنگی شبکه اظهار کرد: این جلسه با هدف انسجام‌بخشی به فعالیت‌های هیئات مذهبی و برنامه‌ریزی برای حضور مؤثر و منظم در میادین شهری در ایام محرم برگزار شد.

وی افزود: در این نشست، راهکارهای ارتقای کیفیت برنامه‌های عزاداری، رعایت شئونات مذهبی و هماهنگی بین هیئات مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت حضور هدفمند و اثرگذار در فضای عمومی تأکید شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بوشهر خاطرنشان کرد: با هم‌افزایی و تعامل میان مجموعه‌های فعال، زمینه برگزاری باشکوه مراسم محرم و ترویج فرهنگ عاشورایی بیش از پیش فراهم خواهد شد.

حجت‌الاسلام شیخی بیان کرد: همچنین نشست هیئات مذهبی عالیشهر با موضوع بررسی و هماهنگی برنامه‌های ایام محرم، با حضور امام جمعه محترم عالیشهر برگزار شد و برنامه‌های هیئات مذهبی مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم برگزاری منظم و باشکوه مراسم عزاداری تأکید شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بوشهر تصریح کرد: هماهنگی و انسجام میان هیئات، نقش مهمی در ارتقای کیفیت برنامه‌های محرم و ترویج فرهنگ عاشورایی دارد.