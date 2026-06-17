فرماندار تنگستان: آموزش های مهارتی متناسب با نیاز منطقه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی صبح چهارشنبه در دیدار با مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان بوشهر با اشاره به اهمیت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در ایجاد اشتغال پایدار و کاهش بیکاری، اظهار کرد: توسعه مهارت‌آموزی یکی از مؤثرترین مسیرها برای ارتقای توان جوانان و آماده‌سازی آنان برای ورود به بازار کار است و باید این حوزه به‌عنوان یک اولویت جدی در برنامه‌ریزی‌های شهرستان مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه ظرفیت‌های متنوع تنگستان در حوزه‌های مختلف می‌تواند بستر مناسبی برای اجرای دوره‌های مهارت‌محور باشد، افزود: ضروری است آموزش‌های فنی و حرفه‌ای متناسب با نیازهای واقعی منطقه طراحی شود تا خروجی این دوره‌ها به‌صورت مستقیم در خدمت توسعه اقتصادی و اشتغال شهرستان قرار گیرد.

فرماندار تنگستان همچنین بر لزوم تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، مراکز آموزشی، کارآفرینان و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: اگر آموزش‌ها از نیازسنجی دقیق برخوردار باشند، می‌توان شاهد افزایش اثربخشی برنامه‌های مهارتی و کاهش فاصله میان آموزش و اشتغال بود.

در ادامه این نشست، موضوعاتی همچون توسعه زیرساخت‌های آموزشی، ارتقای کیفیت دوره‌ها، برگزاری آموزش‌های تخصصی در رشته‌های مورد نیاز، و حمایت از مهارت‌آموزی جوانان و جویندگان کار مورد بررسی قرار گرفت.

